Tourisme wallon : les Coréens débarquent – L'envers du décor 7 à la Une

La Wallonie cherche à attirer de nouveaux visiteurs. Le marché asiatique intéresse de plus en plus les professionnels du tourisme puisqu'il est en pleine expansion. Les Chinois investissent déjà les sites touristiques wallons et d'autres pourraient suivre. Cette semaine, la première délégation de tour-opérateurs était de passage pour une demi-journée de visites. Nous les avons suivis des Grottes de Han à une chocolaterie artisanale en passant par une dégustation de produits ardennais.