Top 10 des voix de préférence à la Chambre : Jambon, Di Rupo et Francken sur le podium

Que ce soit au fédéral ou à la Chambre, c’est bien la N-VA qui truste les premières places du podium des voix de préférence après les élections de ce dimanche. Mais la vague du Vlaams Belang se fait également sentir dans le classement : Filip De Winter se place ainsi troisième en Flandre, et Tom Van Grieken quatrième à la Chambre. En revanche, Groen est quasi absent du top 10 dans les deux classements.

À la Chambre

Jan Jambon est le grand champion des voix de préférences : l’ancien ministre fédéral de l’Intérieur récolte 187.826 voix, soit 16,25%, dans sa circonscription d’Anvers. Juste derrière, Elio Di Rupo (PS) s’octroie 123.809 voix et 16,97% de sa circonscription. Le troisième sur le podium est l’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken qui rassemble sous son nom 122.738 voix de préférence dans le Brabant flamand. Tom Van Grieken du Vlaams Belang arrive à la quatrième place avec 10,57% des voix de préférence (122.232) dans la circonscription d’Anvers. Alexander De Croo (Open Vld) occupe la 5e place avec 80.283 voix et 8,04% de la circonscription de Flandre orientale. L’ancienne secrétaire d’État à l’Égalité des Chances Zuhal Demir s’inscrit à la 6e place avec 61.444 voix dans la circonscription de Limbourg où son parti a accusé une forte baisse.

A la Chambre, le premier francophone est Charles Michel qui s’affiche à 25e place avec 35.062 et 14,18 de la circonscription du Brabant Wallon. Avec, dans sa roue, Didier Reynders et ses 33.205 voix de préférence et 6,62% de la circonscription de Bruxelles-Capitale.

Le cdH, qui a perdu gros pendant ces élections, voit tout de même son président Maxime Prévot accrocher la 28e place avec 31.757 voix 10,42% des voix à Namur. Il est suivi par Ahmed Laaouej et ses 31.589 voix à Bruxelles.