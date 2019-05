Top 10 des voix de préférence à la Chambre : Jambon, Di Rupo et Francken sur le podium

Que ce soit au fédéral ou à la Chambre, c’est bien la N-VA qui truste les premières places du podium général des voix de préférence après les élections de ce dimanche. Mais la vague du Vlaams Belang se fait également sentir dans le classement : Filip De Winter se place ainsi troisième en Flandre, et Tom Van Grieken quatrième à la Chambre. En revanche, Groen est quasi absent du top 10 dans les deux classements.

À la Chambre

Jan Jambon est le grand champion des voix de préférences : l’ancien ministre fédéral de l’Intérieur récolte 187.826 voix, soit 16,25%, dans sa circonscription d’Anvers. Juste derrière, Elio Di Rupo (PS) s’octroie 123.809 voix et 16,97% de sa circonscription. Le troisième sur le podium est l’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken qui rassemble sous son nom 122.738 voix de préférence dans le Brabant flamand. Tom Van Grieken du Vlaams Belang arrive à la quatrième place avec 10,57% des voix de préférence (122.232) dans la circonscription d’Anvers. Alexander De Croo (Open Vld) occupe la 5e place avec 80.283 voix et 8,04% de la circonscription de Flandre orientale. L’ancienne secrétaire d’État à l’Égalité des Chances Zuhal Demir s’inscrit à la 6e place avec 61.444 voix dans la circonscription de Limbourg où son parti a accusé une forte baisse.

A la Chambre, le premier francophone est Charles Michel qui s’affiche à 25e place avec 35.062 et 14,18 de la circonscription du Brabant Wallon. Avec, dans sa roue, Didier Reynders et ses 33.205 voix de préférence et 6,62% de la circonscription de Bruxelles-Capitale.

Le cdH, qui a perdu gros pendant ces élections, voit tout de même son président Maxime Prévot accrocher la 28e place avec 31.757 voix 10,42% des voix à Namur. Il est suivi par Ahmed Laaouej et ses 31.589 voix à Bruxelles.

Pour consulter les voix de préférence à la Chambre, cliquez ici.