Top 10 des voix de préférence à la Chambre: Jambon, Di Rupo et Francken en tête (infographie)

Que ce soit au fédéral ou à la Région, c’est bien la N-VA qui truste les premières places du podium général des voix de préférence après les élections de ce dimanche. Mais la vague du Vlaams Belang se fait également sentir dans le classement : Filip De Winter se place ainsi troisième en Flandre, et Tom Van Grieken quatrième à la Chambre. En revanche, Groen est quasi absent du top 10 dans les deux classements. À la Chambre Jan Jambon est le grand champion des voix de préférences : l’ancien ministre fédéral de l’Intérieur récolte 187.826 voix, soit 16,25%, dans sa circonscription d’Anvers. Juste derrière, Elio Di Rupo (PS) s’octroie 123.809 voix et 16,97% de sa circonscription. Le troisième sur le podium est l’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken qui rassemble sous son nom 122.738 voix de préférence dans le Brabant flamand. T

Tom Van Grieken du Vlaams Belang arrive à la quatrième place avec 10,57% des voix de préférence (122.232) dans la circonscription d’Anvers. Alexander De Croo (Open Vld) occupe la 5e place avec 80.283 voix et 8,04% de la circonscription de Flandre orientale. L’ancienne secrétaire d’État à l’Égalité des Chances Zuhal Demir s’inscrit à la 6e place avec 61.444 voix dans la circonscription de Limbourg où son parti a accusé une forte baisse. Le deuxième francophone est Frédéric Daerden, 8e, avec 54.898 voix de préférence, soit 8,87% des voix en circonscription de Liège. Beaucoup plus loin, on trouve Charles Michel qui s’affiche à 25e place avec 35.062 et 14,18 % de la circonscription du Brabant Wallon. Avec, dans sa roue, Didier Reynders et ses 33.205 voix de préférence et 6,62% de la circonscription de Bruxelles-Capitale. Le cdH, qui a perdu gros pendant ces élections, voit tout de même son président Maxime Prévot accrocher la 28e place avec 31.757 voix 10,42% des voix à Namur. Il est suivi par Ahmed Laaouej et ses 31.589 voix à Bruxelles. Pour consulter les voix de préférence à la Chambre, cliquez ici.

En Flandre Le grand champion en Flandre est sans surprise Bart De Wever (N-VA). Le bourgmestre d’Anvers réalise un excellent score : 21,34% ! Un peu moins bon qu’en 2014 (27,56%), mais de quoi largement distancer au classement les autres candidats, en rassemblant 242.386 électeurs. La ministre flamande de l’Education Hilde Crevits (CD & V) récolte 130.912 voix dans la circonscription de Flandre occidentale, pour un très bon score de 13,28%. La troisième place revient à Filip Dewinter (Vlaams Belang), qui rassemble 8,25% des voix à Anvers. La N-VA truste encore la quatrième place, avec Ben Weyts (9,20%) en Brabant flamand. Guy D’Haeseleer se place en 5e position avec 4,65% en Flandre orientale. Bart Somers, candidat Open Vld à Anvers, 6e avec 4,66%. La 7e place revient à la Groen Almaci Meyrem (4,48%). En 8e position, la présidente de l’Open Vld Gwendolyn Rutten obtient 5,76% des voix dans le Brabant flamand. Elle est suivie par Joke Schauvliege (CD & V) (4,40%) et Steven Vandeput (7,57%) en Limbourg. Pour consulter les voix de préférence en Flandre cliquez ici.

En Wallonie Dans le sud du pays, les résultats sont serrés, et le PS occupe les deux premières places du podium. A commencer par Jean-Claude Marcourt et ses 8,66% des voix, suivi par Paul Furlan (9,06%). La ministre Valérie Debue (MR) monte sur la troisième marche du podium avec 9,5% des voix. Elle est suivie par le ministre-président francophone Rudy Demotte (PS). Il obtient 11,31% des voix glanées dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron. La 5e place revient au ministre wallon de l’Energie Jean-Luc Crucke (MR), qui récolte 9,46% des voix à Tournai. Un autre ministre MR, Willy Borsus, peut revendiquer 10,75% dans la circonscription d’Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton. Le premier cdH du TOP 10 wallon est René Collin, ministre wallon de l’Agriculture, avec 10,24% des voix. A la 8e place, s’inscrit le ministre wallon de l’Économie Pierre-Yves Jeholet, avec 10,79% à Verviers. Deux PS ferment la marche : Jean-Charles Luperto (8,57% de la circonscription de Namur) et Laurent Devin (8,57% circonscription de Soignies-La Louvière). Pour consulter les voix de préférence en Wallonie cliquez ici

À Bruxelles Dans la capitale, PS et MR sont pratiquement dans un mouchoir de poche en termes de voix de préférence : Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la région obtient 3,69% des voix avec 16.889 voix récoltées, devant Françoise Schepmans bourgmestre de Molenbeek qui le talonne avec 3,68% des voix et 16.856 voix récoltées. Le podium est complété par le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI), qui compte 3,2%. Deux personnalités PTB suivent dans le top 5 : Youssef Handichi avec 2,85%, et Françoise De Smedt, tête de liste, avec 2,76%. La tête de liste Ecolo, Alain Maron, arrive 6e, avec 2,44% des voix, juste devant Rachid Madrane, 3e sur la liste PS, avec 2,36%. Fadila Laanan (2e sur la liste PS) est 8e avec 2,27% des voix. Le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR) arrive 9e avec 1,87% des voix, suivi de Barbara Trachte (Ecolo) avec 1,74% des voix. La tête de liste cdH Céline Fremault rate le top 10 d’une place, rassemblant 1,68% des voix. Pour consulter les voix de préférence à Bruxelles, cliquez ici.

Extrait de notre JT spécial de la mi-journée: Elections : les voix de préférence - JT 13h - 27/05/2019 Dans tout scrutin, il y a des gagnants et des perdants. Voyons ceux qui ont fait le plein de voix de préférence à la Chambre.