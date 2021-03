Tensions sociales et politiques

La pandémie ne dispense pas de faire de la politique "politicienne". Les sondages, les tensions socio-économiques, les prises de position continuent même avec des contaminations qui repartent fortement à la hausse et pourraient venir perturber les prochaines réunions préparatoires au Comité de Concertation du 26 mars prochain. Le processus de déconfinement préfiguré redevient menacé et crisperait encore plus les partenaires politiques.

Sondage

Le dernier sondage Ipsos pour Le Soir-RTL-Tvi consacre une nouvelle fois la progression du PTB. Ceci explique également que la plupart des formations politiques regardent officiellement ailleurs. Mais bien entendu, les états-majors encaissent ces chiffres qui apportent quelques enseignements.

Malgré (ou à cause ?) de son retour au pouvoir partout, le PS poursuit sa chute en Wallonie : 22,8% des intentions de vote pour encore 26,1 au dernier scrutin. Le parti représentait encore 37,6% de l’électorat wallon il y a 10 ans (législatives de 2010) ! Le MR n’en profite pas tandis qu’Ecolo renforce sa position (+1,6%).

Clairement, le PTB siphonne l’électorat du PS. La crise sanitaire et la crise sociale sous-jacente profitent aux "néo-communistes" qui de plus, n’ayant rien à gérer directement, peuvent engranger les mécontentements.

Participopposition

Face à cela, les partis au pouvoir en sont réduits à jouer sur deux tableaux. Le chaos de la gestion de la pandémie contribue également à écorner leur image.

Le premier, le président du MR, a usé de cette ficelle, tenant à rappeler les demandes spécifiques de sa formation. Pourtant, même omniprésent dans les médias, la cote de popularité de Georges-Louis Bouchez ne décolle pas (17ème en Wallonie, seulement sixième des ténors libéraux en Wallonie).

Habitué de cette stratégie "un pied dehors-un pied dedans" lors sa précédente participation gouvernementale fédérale, Ecolo avait résisté à la tentation avant de renouer à son tour, à une certaine prise de distance avec des décisions pourtant prises collégialement.

Enfin, le président du PS, talonné par le PTB dans les intentions de vote et pressé par les syndicats, prend lui aussi ses distances avec l’action gouvernementale et le programme qui a lui a même négocié.

Les syndicats demandent que l’on revoie la loi qui encadre les salaires afin de permettre aux travailleurs des secteurs qui n’ont pas souffert de la crise sanitaire, d’accorder une augmentation de salaire plus substantielle. Paul Magnette apporte son soutien aux syndicats… qui contestent une loi que le président du PS a entérinée dans l’accord de gouvernement. Son allié (sic), le président du MR fustige la grève, mais n’apporte pas de réelles réponses aux travailleurs. Tout cela risque une fois de plus de faire le jeu du PTB.

D’une coalition hétéroclite naissent souvent des tensions idéologiques que masque pour l’instant la gestion de la pandémie mais que peut exacerber un mauvais sondage.

@PhWalkowiak