Tartuffe et le virus

Sans doute qu’en écoutant Jean-Marc Nollet (Ecolo), certains ont dû se souvenir que la " bulle de 1 " était toujours bel et bien une obligation légale comme d’autres s’étrangler avec leur tasse de café.

Irresponsable et délinquant ou honnête et sincère, le coprésident Ecolo ?

Pression politique

Actif depuis plus de 20 ans en politique de première ligne, Jean-Marc Nollet ne passe pas pour être coutumier des déclarations fortuites ou accidentelles. Il fait rarement les choses par hasard. Dès lors, il faut donc bien constater que la cohésion fédérale se délite. Un peu comme s’il y avait une ligne De Croo-Vandenbroucke, des vice-premiers que ces deux-là consulteraient à peine (la conférence de presse du Premier ministre lundi semble avoir été organisée en solo, sans concertation des partenaires) et donc des présidents de parti désormais en free style !

Georges-Louis Bouchez, président du MR, revendique depuis des mois sa liberté de ton vis-à-vis des gouvernements où sa formation siège. La plupart des autres lui ont désormais emboîté le pas. Ces derniers jours, rien qu’en Flandre, l’Open VLD demande la fin du couvre-feu, Groen une bulle de 8, la N-VA la réouverture des terrasses et le CD&V l’autorisation de rassemblements !

Depuis le week-end dernier, Ecolo embraye derrière le MR. Finalement, seul le PS reste plus ou moins fidèle à la ligne De Croo-Vandenbroucke.

Cachez cette règle que je ne saurais voir

Mais en venant remettre en cause une des règles, le coprésident vert induit que ces règles sont malsaines alors que 48 heures auparavant, le Premier ministre de la coalition à laquelle Ecolo participe venait de rappeler l’importance du respect de celles-ci pour espérer un avenir meilleur.

En s’exonérant publiquement des règles (même une seule d’entre elles), le coprésident met certes fin à une certaine hypocrisie mais n’en pose pas moins un geste politique. Cela revient à dire que puisqu’il arrive de rouler à 140 km/h, de ne pas respecter la zone 30 bruxelloise, de connaître un cafetier qui paie son serveur au noir ou de filer un billet à un chômeur qui tond votre pelouse, etc., que l’on pourrait donc modifier ces règles difficilement respectables !

Mais plus fondamentalement, Jean-Marc Nollet remet en cause la pertinence de la décision politique, la vacuité et l’inefficience de certaines règles : un couvre-feu à la même heure dans la forêt d’Anlier que sur les campus universitaires et les centres-villes mais différent entre Fourons et Aubel ! Les contrôles aux frontières restent approximatifs et les rassemblements familiaux impossibles à contrôler. Chaque jour, le citoyen constate les incohérences, les choix politiques erratiques et après des masques et des tests longtemps absents, une vaccination qui tarde.

Mais le représentant politique détient également une responsabilité collective, presque d’exemplarité, bien au-delà de son cas personnel et des avantages populaires à court terme.

C’est même à cela, paraît-il, que l’on reconnaît les hommes/femmes d’État.

