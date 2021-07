Survie d’un gouvernement, survie de sans-papiers

Le précédent gouvernement fédéral est tombé sur le dossier "migration" ; l’actuel menace d’imploser sur la même question. La comparaison s’arrête là, même si la ligne politique n’a pas varié depuis. Sur ce sujet, la dernière déclaration gouvernementale se place dans le droit fil des gouvernements Di Rupo et Michel. Les états d’âme en sus, peut-être.

Chantage

Tous les partenaires gouvernementaux répètent avec plus ou moins de force qu’il n’est pas question de régularisation collective, ce que demandent pourtant les quelque 400 "sans-papiers" en grève de la faim depuis bientôt deux mois !

Coup de pression du PS et d’ECOLO : le Premier Ministre doit reprendre la main et en cas de décès d’un gréviste de la faim, les ministres socialistes et écologistes démissionneront dans l’heure ! La crise politique menace. Même si après ce coup de chaud, tant Paul Magnette (PS) que Jean-Marc Nollet (ECOLO) relativisent. A présent, les deux présidents disent voir des ouvertures dans la désignation d’un envoyé spécial (qui ne sera resté que deux grosses minutes en compagnie des grévistes) et gardent leur confiance en Sammy Mahdi, le secrétaire d’État qu’ils tentaient d’écarter 24h plus tôt.