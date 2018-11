Sur cette photo prise à Bruxelles, ce n'était pas Vincent van Gogh, mais son frère Theo

Jusqu'ici, on pensait que cette photo mondialement connue était celle de Vincent van Gogh prise alors qu'il avait 13 ans. Mais le Belge Yves Vasseur, Commissaire général de Mons 2015, a découvert qu'il s'agissait en fait du frère du peintre, Theo van Gogh. Le musée Musée Van Gogh d'Amsterdam a complété ces recherches par une analyse scientifique. Et l'annonce a été faite ce jeudi.

Cette photo, Yves Vasseur la connaissait depuis longtemps. Mais il l'a vue autrement dans un livre qu'il a acheté au début de cette année: "D’habitude, on voit la photo zoomée de celui qu’on croyait être Vincent van Gogh. Dans le bouquin, par contre, le carton de la photo était entier, comme les photographes de l’époque faisaient. Et l’adresse du photographe apparaissait en bas de ce carton. Un certain Schwarz qui travaillait Passage Saint-Hubert, 27, dans les Galeries royales. Ça m’a tout de suite intrigué. Comment était-il possible qu’en 1866, à l’époque où Van Gogh avait 13 ans, il ait été tirer son portrait chez un photographe bruxellois ?"

"Theo vivait à Bruxelles, la ville où travaillait Schwarz"

L'enquête commence. Yves Vasseur cherche la trace de ce Balduin Shwarz. Ce photographe allemand s'est en fait installé à Bruxelles en 1870. "Impossible qu’il ait déplacé son studio aux Pays-Bas où se trouvait Vincent et impossible que Vincent soit allé à Bruxelles à cet âge-là." Et puis, en 1870, Vincent van Gogh a 17 ans. "Je me suis demandé si cela pouvait vraiment être lui sur la photo. Considérant les ressemblances frappantes, l'adolescent devait être un membre de la famille Van Gogh. Cela nous a menés à Theo, le jeune frère de Vincent, une théorie confortée par plusieurs éléments. Par exemple, dès janvier 1873, Theo vivait à Bruxelles, la ville où travaillait Schwarz, le photographe."