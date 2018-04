Suppléants: candidats qui n'ont pas obtenu un nombre de vois suffisant pour être élu, mais qui sont désignés pour remplacer un des élus de leur liste en cas de départ ou démission

Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés 1er, 2ème, 3ème, suppléant et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des élus de la liste ni être inférieur à trois.

Ces suppléants remplacent les élus, dans l'ordre déterminé, en cas de départ, de démission, de décès, etc.