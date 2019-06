Prévention inondation – L’envers du décor dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

SOS inondations - L’envers du décor dans 7 à la Une - 08/06/2019 Les images d’inondations se répètent ces dernières années. En cause, une urbanisation toujours plus intense et bien sûr le réchauffement climatique. Mais comment prévenir ces catastrophes de plus en plus fréquentes ? Pour le savoir, nous nous sommes immergés dans la cellule GISER de la région wallonne. Un groupe d’experts qui tente de prévenir les inondations en intervenant auprès des communes, des architectes et des agriculteurs. Leurs innovations pourraient limiter bon nombre de dégâts.