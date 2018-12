Sara de Paduwa. L’une des figures incontournables de Viva For Life se prête au jeu de l’instantané. Elle a probablement le plus beau sourire du paysage audiovisuel belge. Mais derrière ce sourire et cette énergie débordante, se cachent des blessures de son enfance. Des moments difficiles qu’elle a transformés en une véritable force aujourd’hui. L’animatrice préférée des Belges nous raconte son parcours en photo.