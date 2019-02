RTBF et "putaclic" : jusqu'où irons-nous pour vous faire cliquer?

Ensuite, en fonction de votre réaction, cet article aura plusieurs destins possibles. Si vous cliquez, partagez, commentez, cela montrera que vous vous « engagez » activement. Et ça, ça intéresse Facebook au plus haut point. Plus les premiers internautes « s’engagent », plus la plateforme valorise le contenu et le distingue de la masse des innombrables productions mises en ligne chaque jour. L’article sera soumis d’un coup à un deuxième échantillon plus important : 10 000 personnes ? Puis encore plus grand, toujours en visant les internautes susceptibles d’être intéressés… Le tout avec une dimension exponentielle, jusqu’au buzz absolu. Rêvons un peu.

La photo vous fait réagir ? Ou c’est le titre qui vous a donné envie de cliquer ? Hé hé… Vous allez donc peut-être vraiment lire cet article… Voire le partager. Et peut-être même le commenter, oh joie du journaliste ! Car si vous postez un commentaire, n’importe quel commentaire, vous allez avoir un impact direct sur l’audience de cet article. Sans doute bien plus que vous ne le pensez….

Ce genre d’exemple, caricatural, il y a très peu de risques d’en trouver à la RTBF. Question de ligne éditoriale. De conscience aussi de remplir une mission de service public. Comme journaliste, on ne pense pas à Facebook en écrivant nos articles. Et notre choix de photos verse plutôt dans le classique. Trop ? « On doit encore beaucoup travailler », estime Thomas Mignon, adjoint du responsable du site Info. « Nous, on n’est pas un média de presse papier, ce n’est pas dans notre ADN. On dépend de photos d’agence essentiellement et l’éventail de choix n’est pas toujours énorme, surtout pour les sujets difficiles à illustrer ».

Mais l’avez-vous remarqué ? Beaucoup de nos titres sont tournés sous forme de questions. C’est aussi une façon de titiller la curiosité et de pousser à cliquer… « Mais le contenu doit vraiment répondre à la question », précise Ambroise Carton, journaliste-éditeur au web. « Sinon, le lecteur se sent floué et ça c’est une très mauvaise idée à long terme ».

Exemple parmi d’autres : « Pourquoi le camion d’épandage n’est-il pas passé dans ma rue ? Qui doit déneiger le trottoir ? »

Des mots qui captent l’attention comme « polémique » ou « scandale » ont aussi l’art d’attirer… « Mais à nouveau, ici, on ne va pas en abuser. On ne voit pas des polémiques partout, comme dans d’autres titres de presse », commente Ambroise.

Petit arrêt dans votre lecture. Certains parmi vous sont peut-être en train de se demander s'ils n'ont pas déjà lu ceci quelque part... Et oui, c'est bien possible! Vous voici en train de participer à un test grandeur nature :) Un article entièrement identique, à l'exception du titre et de la photo d'illustration, a été posté le vendredi 25 janvier 2019, ici. Trois semaines plus tard, celui-ci fera-t-il mieux? La nouvelle accroche aura-t-elle attiré plus de clics? Suspense... On vous tiendra au courant des résultats sur la page Inside! (et on aurait pu faire bien pire...)

Les dilemmes des social editors

Ceux qui sont en permanence concentrés sur Facebook à la rédaction, ce sont les social editors. Pour eux, qui choisissent les contenus qui seront postés, le questionnement est permanent.

Moi, je ne mets pas de photos d’enfants de face

« Quand il y a des phrases choc chez un invité dans une émission, on pense à poster l’extrait car on se dit que ça va fonctionner. Et puis on se demande : ‘est-ce que ça amène une réflexion ou c’est juste pour le buzz ?’», explique Alexia Cappuyns, pour La Première. En tant que social éditrice, elle s’est fixé quelques balises personnelles. « Les photos d’enfants, de face, fonctionnent bien sur Facebook. Certes, on utilise des photos libres de droit. Mais que pensera l’enfant dans dix ans ou plus tard ? Donc moi je n’en mets pas. Ou en tout cas, j'essaie. Sinon je vends mon âme au diable »…

Adrien Demet lui s’occupe de la page Facebook de l’info. Il veille à la variété des articles postés : « Il y a des articles qui sont susceptibles d’apporter de l’interaction. Et qui seront donc plus lus. Mais il faut aussi une diversité dans l’info : des articles moins engageants mais pertinents par rapport au contenu ». Chercher le clic, avec modération. Donner envie mais pas à tout prix. Trouver le bon compromis. Pas évident.

On n’a pas envie que ça parte en pugilat

Pour attirer l’attention de l’internaute, la phrase d’accroche peut aussi faire la différence. Avec précaution. Car les réactions du public sont parfois inattendues. « Il m’est arrivé de changer ma phrase d’accroche après coup, face à la virulence des commentaires », explique Aline De Volder, coordinatrice des pages Facebook de l’Info. « L’idée n’est pas de créer un débat qui vire au règlement de compte et à la haine, que les gens s’insultent entre eux… On n’a pas envie que ça parte en pugilat ».