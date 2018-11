Royaume-Uni - Marie's Map dans 7 à la Une

Cette semaine on prend la direction du Royaume-Uni, pour le Brexit évidement. Un accord a été trouvé entre Theresa May, la première ministre britannique et Michel Barnier, le négociateur de l’Union européenne. Tout ça s’est fait dans la douleur… Mais avec Marie, on s’éloigne de l’actualité pour vous présenter le Royaume-Uni autrement. Elle vous parlera du secteur des produits laitiers, de grossesses fréquentes chez les adolescentes et du faite que la capitale de l’Angleterre est chaque jour davantage désertée par les Anglais de souches.