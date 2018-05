Cette semaine dans le Pol’Dance, on débriefe le mariage d’Harry et Meghan. Quelle était la couleur du chapeau de la Reine Elisabeth ? Barbe ou pas barbe pour le prince Harry ? Un suspense insoutenable accompagné d’une effervescence incroyable… ou peut-être pas. De retour en Belgique, on fait le point sur la manifestation contre la réforme des pensions.