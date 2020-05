Revue de presse: une rentrée scolaire, un 18 mai, une première

L’école est un également un lieu de vie, de rencontres, de défis et de conflits, d’amitié et d’amour. "On y apprend à savoir" oui, bien entendu, mais surtout, "on y apprend à être". C’est là que naissent les projets et les audaces, là que se construisent les personnalités, que se forgent les caractères, que se confirment les talents. "

De l’autre côté, la rentrée des enseignants…

Les profs, les instits, les directeurs et tout le reste du personnel enseignant, eux aussi rentrent à l’école ce lundi. A ceux-là, le Soir leur tire ce matin un coup de chapeau. A eux, comme à bon nombre de métiers qui paraissaient aller de soi…

Vous savez, ce genre de fonctions qui, en temps normal passent inaperçu… Et qui ont soudain pris une place essentielle…

Hier, "les éboueurs, les infirmiers, les caissiers".

C’est confinés que nous nous sommes souvenus de leur importance.

"Le personnel d’entretien, les conducteurs de train, de bus, de métro, les boulangers et les livreurs…" "Puis il y a eu les pépiniéristes."

Aujourd’hui, c’est au tour des profs, des coiffeurs et des autres. Ce sera "une rentrée sous haute surveillance" prévient le quotidien, une reprise "en pointillé" écrit le Soir. Mais c’est un moment cardinal.

On ne peut qu’admirer l’implication des directions d’école et des enseignants eux qui, ces dernières semaines, ont remué ciel et terre, ont redoublé d’astuces, ont passé jour et nuit à réorganiser l’école.

Une école capable d’accueillir nos enfants…

Eux aussi sortent de confinement, de semaines difficiles et fatigantes. Eux non plus, comme vos enfants, n’ont pas envie de se rendre à l’école masqués, la bouche barrée par un bout de tissu.

Mais sur le pont, ce matin. En classe, ils seront là. Enjoués, rivalisant d’astuce, de volonté.

C’est une victoire. Victoire sur le destin qui nous est ici imposé, conclut le Soir, qui en titre, ajoute un mot. : CHAPEAU.