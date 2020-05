Revue de presse : quand le flou et la négation règnent

C’est à cette date, explique le quotidien que l’on saura si les cafés, et les restaurants peuvent à nouveau ouvrir. Et ce n’est qu’à ce moment-là que les établissements pourront renouveler leur stock et tout préparer.

Côté francophone, la ministre l’affirme, "aucune raison que cela se passe différemment "mais, Caroline Désir ajoute aussi : "seulement si c’est possible au niveau sanitaire. Le cadre est commun. Les ministres francophones et flamands se parlent. La gestion, conclut La ministre, doit être fédérale."

Bref, pour la Libre, un peu de flou, c’est acceptable et même compréhensible… Mais là, il y en a trop. Cela sème une "confusion inutile et angoissante pour des citoyens qui se débattent déjà dans un océan d’incertitude".

C’est pareil, on en a parlé à l’instant, pour l’enseignement où la différence d’approche au Nord et au sud du pays rend la situation un peu confuse.

Êtes-vous un super-diffuseur ?

Allez, une info, encore : dans tout cela, le Standaard se penche sur le concept de "super-diffuseur".

Apparemment, dans l’épidémie en cours, les super-diffuseurs jouent un rôle important. Ainsi, une personne porteuse peut à elle seule en contaminer des dizaines. Cela peut sembler catastrophique, mais globalement, explique le Standaard, c’est une bonne nouvelle. Disons que pour contenir l’épidémie, il suffirait d’isoler ces super-diffuseurs.

Toute la difficulté revient évidemment à les identifier, indice presque comique, apparemment, les personnes qui parlent fort émettent plus de particules. Donc pourraient contaminer plus de gens (on en vient presque à sourire en lisant tout cela). D’autant que plusieurs spécialistes tempèrent l’importance de cette étude, il se pourrait bien que nous soyons tous potentiellement des super diffuseurs. Être, au mauvais moment, lorsqu’on est le plus contagieux, au mauvais endroit, en pleine réunion de famille pourrait faire de nous de super vecteurs…

Conclusion, l’étude sur les super diffuseurs est intéressante mais ces conclusions sont plutôt complexes à manipuler. A l’image de la plupart des annonces scientifiques depuis le début de cette crise.