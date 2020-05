Revue de presse : "Nous méritons mieux de la politique"

Un anniversaire particulier

Cela fait un an que l’on a voté et il s’en est passé des choses en un an.

L’Avenir le constate : à la tête des partis, les visages ont changé, mais le blocage reste. Un an plus tard, nous en sommes donc revenus à la case départ, titre l’Avenir.

Pathétique

C’est la Libre qui l’écrit en édito.

En 10 ans, la Belgique a vécu 3 ans sans gouvernement de plein exercice. C’est pathétique. C’est dramatique même de voir un pays confronté à des échéances cruciales sans disposer d’une équipe de plein pouvoir.

On voit bien que l’insupportable fouillis institutionnel constitue un grave handicap. Oui, mais pourquoi diable les principaux leaders ne sont-ils pas capables de s’entendre ?

"On en a pourtant besoin de ces présidents de parti." Le Soir l’affirme en édito : "on leur demande juste de proposer des solutions, pas d’être générateur de complications."

Et puis, le quotidien l’affirme. Ce n’est pas que la politique ne soit plus importante, au contraire, c’est plutôt qu’après avoir vécu 10 semaines et plus d’une vie hors jeu, les préoccupations sont ailleurs.

Il y a les enfants sans école, les morts sans funérailles.

Il y a le constat qui s’impose : que tout cela nous a fait souffrir ; nous a fatigué et même un peu déboussolé.

Il y a ceux qui s’inquiètent pour leur emploi, leur pouvoir d’achat ou leur maison.

A tous ceux-là, une évidence s’impose : La politique est essentielle, oui, mais à une condition qu’elle se mette aux services de la chose publique. Qu’elle serve l’intérêt général. Le programme c’est ça. Et c’est tout. On y croit. Et dans le même temps, admet le Soir, on n’y croit pas vraiment.