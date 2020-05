Revue de presse : les finances des communes dans le rouge

Ces communes doivent tout faire pour appliquer les mesures imposées par le conseil national de sécurité : " mobiliser la police, informer la population, gérer les écoles et garderies et leur fournir du matériel comme du gel et des masques. "

Plus de dépenses, mais moins de recettes

Tout est lié : l’économie s’est arrêtée durant presque 2 mois.

Du moins, elle a tourné au ralenti. Donc les Belges ont eu moins de revenus. Selon une étude de test achat à lire dans la Libre :

Les ménages belges ont perdu en moyenne 1600 euros

Dans certains cas, cette crise a même poussé des ménages vers le CPAS.

Il y a aussi une perte de chiffre d’affaires pour les sociétés et entreprises, avec parfois ; des faillites à la clé.

Du coup non seulement la baisse de l’activité tire les recettes fiscales vers le bas, mais en plus elle représente une dépense supplémentaire. Les CPAS vont avoir plus de demande, il faut les financer, les sociétés dans le rouge, elles vont avoir besoin d’aide et là aussi il va falloir mobiliser de l’argent.