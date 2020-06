Revue de presse : " Du tout interdit sauf, nous passerons à tout est autorisé sauf"

On l’a retrouvé beaucoup, à la Une, cette idée de liberté sous condition.

Vent de liberté. Mais, attention, prévient la Libre. Nous voilà libéré sous condition… Puisque, une fois de plus, nous allons le répéter, le virus et ses conséquences n’ont pas encore totalement disparu de nos existences.

Les restaurants, les bistrots, les stages d’été, le ciné, une dizaine de proches et autant de voyages.

Une annonce pareille, ça s’arrose ! C’est la Dernière Heure qui l’écrit en titre et qui affiche quelques verres de bières. Et surtout un grand logo vert.

Non, et ça aussi, ça transparaît dans les titres de la Presse. Nous voilà à 1 mètre 50 de la vie normale, titre le Soir en Une. Les revoilà, enfin, ces petits bonheurs.

Ce goût des autres et du voyage, écrit le quotidien qui félicite chacun, nous avons été courageux. Nous avons été exemplaires. Nous avons tenu bon et nous avons aussi touché la précarité de notre monde et l’extrême fragilité de notre quotidien.

Alors, comme ceux, comme celles qui arrivent au bout d’un très long tunnel, nous avons droit à nous mettre un instant en pause pour profiter de la lumière du jour. Goûter à la douceur du soleil. Sentir la caresse du vent et le regard des gens.

Un peu ébloui, d’ailleurs par la lumière, le Morgen s’interroge…