Revue de presse : Cette crise va-t-elle réellement changer nos habitudes ?

Pour cela écrit la Libre, il faut que les pouvoirs publics adoptent les politiques nécessaires pour transformer le phénomène en solution plus durable.

La pandémie a provoqué un engouement assez spectaculaire pour le vélo. Mais ça ne veut pas dire que les infrastructures ont suivi, les routes ne sont pas plus confortables qu’avant.

C’est le Tijd qui l’annonce en première page. Un premier médicament a été identifié. Il réduit d’un tiers la mortalité dans les cas les plus graves.

Il y aura une facture dans le budget européen qui est plus lourde que l’effet retour

Or, là, d’après les chiffres, d’après les calculs des autorités belges, nous devrions recevoir 4 milliards 8. Et nous devrions rembourser environ 18 milliards.

La Belgique a fait ses calculs. Le plan concocté par la Commission européenne devrait coûter à notre pays trois fois plus qu’il ne rapportera.

Et puis, L’Echo fait le point sur la situation politique. La formation si compliquée d’un gouvernement fédérale.

A en croire les 2 présidents de parti socialistes, c’est soit aller voter, soit une tripartite. Une coalition avec socialiste, libéraux et démocrate-chrétien, donc, sans la N-VA et sans les Ecolo/Groen.

Pour l’Echo, on est clairement en pleine partie de stratégo, sacrée partie même qui se poursuit ici. L’idée de présenter la situation actuelle avec une tripartite comme solution unique avant le retour aux urnes, c’est une manière pour les socialistes de trouver la position la plus confortable pour eux. Maintenant, c’est autour des libéraux MR et Open VLD, c’est à leur tour de jouer…

La solution est habile juge la Libre, ce serait un gouvernement minoritaire. Mais, qui trouverait facilement des votes hors de sa majorité. Puisque Ecolo et Groen dans l’opposition n’aurait pas trop envie de se ranger dans la même case que la N-VA et le Belang.

Et puis, c’est vrai, ce ne serait que pour un an ou deux.

Principale faiblesse ? Demander à l’Open VLD et au CD&V de gouverner sans la N-VA. Ce sera sans doute non merci, mais au moins les socialistes pourront dire qu’ils ont tout essayé.

En écrivant soupir, le Soir ne cache pas sa déception. Avouons qu’on attendait mieux du monde de demain. Visiblement, les stratégies politiques qui bloquent le pays résistent à tout, même aux gels hydroalcooliques… Zut, conclut le Soir, et dire qu’on pensait pouvoir retirer notre masque politique.