Revue de presse : au nord, c’était Omicron

Non répond la Dernière Heure qui explique pourquoi " les taux devraient rester bas durant encore au moins un an. "

" Ce serait alors quelque chose de bien plus explosif que toutes les vagues qu’on a déjà vécu ici. " lit-on dans De Morgen, parce que, explique le quotidien, le taux de reproduction de ce variant pourrait bien être très élevé. (entre 2,5 et 3 quand, pour contenir l’épidémie, il faut un R inférieur à 1.)

" Donnez le plus vite possible le booster. " dit pour sa part De Morgen .

Actuellement, après les vaccins Pfizer et Moderna, il est recommandé d’attendre 6 mois. 4 pour Astra-Zeneca. 2 pour Johnson et Johnson. Des experts plaident ces jours-ci pour raccourcir ces durées.

C’en est au point que ce matin, Het Laatste Nieuws juge utile de signer un édito pour s’attaquer à l’autre face du virus. " Et si l’on consacrait quelques points du budget santé pour lutter contre les facteurs aggravants… Le tabac ou l’obésité ? Bien sûr, changer son style de vie est plus radical qu’enfiler un masque., écrit encore le quotidien.

De Tijd annonce ainsi du personnel et des infrastructures supplémentaires pour parvenir d’ici fin janvier à proposer la dose de rappel à la grande majorité des adultes. Les pharmacies et les services de santé au travail pourraient aussi être appelés à la rescousse pour proposer le booster.

Si la dose de rappel permet d’éviter ce risque, n’y allons pas par 4 chemins, et De Morgen cite alors l’exemple britannique. Là-bas, la campagne de rappel se vit au rythme d’une organisation quasi-militaire. Chez nous, l’attentisme contraste. Entre Noel et Nouvel An certains centres de vaccination – exténué – devront sans doute fermer. Une fois de plus, nous luttons contre la pandémie avec patiente et bureaucratie.

De Morgen conclut, c’est incompréhensible et inacceptable. Même si aucun pays n’a encore trouvé la politique idéale pour lutter, agir rapidement, avec agilité et détermination ne semble pas relevé de la physique nucléaire. Le succès de l’action du gouvernement en dépend pourtant.