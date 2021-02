Relancer la Belgique après le coronavirus. Vraiment ?

La pandémie rythme toujours nos vies que l’après tente déjà de s’esquisser. Dans un même gouvernement, certains gèrent le quotidien, d’autres demain. Il n’en a pas toujours été ainsi mais le coronavirus contraint la Belgique à identifier ce qui pourrait mieux fonctionner chez elle. Et comme on est en Belgique, aucune vue véritablement globale mais l’addition des six perceptions de nos six gouvernements. Comme lors d’un comité de concertation.

Répartition

Tout d’abord, l’Europe a changé de logiciel. Là où après la crise financière de 2009-2009, la Commission avait forcé à resserrer la vis de l’austérité, elle lâche cette fois la bride de l’investissement. On apprend de ces erreurs, dit-on.

Pour un pays structurellement impécunieux comme le nôtre, c’est un coup de bol ! Mais comme c’est un pays qui a également oublié de ce qu’étaient l’ambition et les projets à moyen ou long terme, l’exercice n’est pas simple.

Depuis 15 ans, nos gouvernements ne se donnent comme seule perspective que le terme d’une législature. Au niveau fédéral, former un gouvernement relève désormais de la gageure. Au vu du nombre de partenaires nécessaire, l’accord ne peut qu’être minimaliste et saupoudré entre les attentes/demandes des uns et des autres.

Le plan européen de relance constitue l’aubaine de l’ambition retrouvée. Ou plutôt devrait constituer ?

Symboles

L’Europe nous alloue près de six milliards. Atavisme belge : la première discussion porte sur la manière de se répartir le magot entre niveaux de pouvoir. Pas sur une ambition commune. Reste dès lors que chacun est venu avec des vieux dossiers non-financés jusqu’ici.

Et c’est là que l’on retrouve les symboles des errances passées : le Palais de Justice de Bruxelles, engoncé depuis des décennies dans son échafaudage, piteux représentant d’une gloire passée et d’un état en déliquescence ou le métro de Charleroi, éternellement inachevé, que l’on retrouvait déjà dans les Grands Travaux Inutiles du JT de la RTBF dans les années 80 su siècle dernier !

Tout n’est pas forcément à l’avenant et le secrétaire d’État à la relance (qui n’était pas né quand on a placé les échafaudages à Bruxelles et abandonné le métro à Charleroi !) tente de fédérer ce qui peut encore l’être sous nos latitudes.

Il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas le milliard et demi à investir en Wallonie ou les 400 millions à Bruxelles qui transformeront ces régions en eldorado. Mais puisse cette manne imprévue susciter à tout le moins, un départ ou mieux, la prise de conscience des directions à prendre; en ne perdant pas de vue que d’ici peu, les moyens financiers venus de Flandre se tariront comme les Francophones l’ont négocié lors de la sixième réforme de l’état.

L’avenir doit être plus qu’une simple opportunité.

@PhWalkowiak