Raoul Hedebouw: "Je ne suis pas un beau parleur, je suis un bon parleur"

Le député fédéral Raoul Hedebouw sera la tête de liste du PTB à Liège pour la Chambre le 26 mai prochain. Le but du PTB est de dépasser les cinq députés pour être un groupe à la Chambre et être présent dans toutes les commissions. Mais le PTB n’oublie pas non plus la région, où il espère une percée. Raoul Hedebouw était l’invité de Jeudi en prime spécial élections ce jeudi.

« Un programme social, c’est vraiment phénoménal » c’est le slogan lancé par le PTB. Un slogan défendu par Raoul Hedebouw : « On trouve que le social c’est phénoménal oui ! On est le seul parti à dire qu’il y a un problème de système aujourd’hui. Il y a de grands groupes internationaux qui participent à la pollution. Il faut arrêter de culpabiliser le citoyen. »

Quand je vois qu’il y a des gens qui n’ont pas de toit, mon sang bout !

Selon le PTB, une taxe sur les millionnaires pourrait rapporter 8 milliards d’euros. C’est dans cette taxe que le parti compte financer l’entièreté de ses réformes. « On veut créer une banque d’investissement de l’avenir. On va retirer cet argent aux plus riches, on va prendre 8 milliards pour aider les gens. Quand je vois qu’il y a des gens qui n’ont pas de toit, mon sang bout ! Moi je dis stop à cette fiscalité à deux vitesses. »

Le problème c’est que ces chiffres sont avancés par le PTB, et par le PTB seul, le bureau du Plan s’étant déclaré incapable de faire ces projections. « On demande que le bureau du plan calcule et on nous a répondu qu’il n’y a pas de modèle. Mais il faut un cadastre, il faut connaître le patrimoine de ces très riches. Ce qui me dégoûte, c’est que le bureau du plan arrive à faire des calculs sur ce que rapporteront les pensions mais pas cette taxe des millionnaires. Ces chiffres existent, il faut faire payer ces multimillionnaires, c’est une petite taxe d’1% ! »

La question d’actualité concernait la libération sous conditions de Geneviève Lhermitte. Raoul Hedebouw s’est dit contre les peines incompressibles : « Ça ne va rien résoudre du tout ! On est en train de créer de plus grands criminels dans les prisons ! Ils ressortent plus grands criminels qu’avant leur emprisonnement ! », déclare le porte-parole du PTB.

Le vrai pouvoir en Belgique ne se trouve pas dans les parlements mais dans les conseils d’administration des grosses entreprises

Quant au bilan des députés wallons, jugé « nul » par le président du PS Elio Di Rupo, Raoul Hedebouw explique que c’est une question de stratégie : « Allez sur le site du Parlement wallon voir ce que nos députés ont fait, ce que dit Elio Di Rupo est faux. Nous sommes un petit parti, ça va changer le 26 mai. Mais c’est vrai qu’on a beaucoup investi dans le fédéral pour être visible. Nous avons concentré nos moyens au fédéral. Mais nous sommes tout de même beaucoup intervenus au niveau du Parlement wallon, en plénière, en commission. Ce que je critique c’est le deux poids deux mesures. Un député PTB peut déposer deux questions par an, toutes nos propositions de loi ont été jetées à la poubelle. Ce que je veux dire aux citoyens, c’est que finalement le vrai pouvoir en Belgique ne se trouve pas dans les parlements mais dans les conseils d’administration des grosses entreprises. »

Sur le Venezuela le porte-parole du PTB répète qu’il ne veut pas exporter le modèle communiste chez nous mais qu’il regrette l’intervention des pays étrangers. « Je suis pour le régime légal. Je suis contre l’intervention des Etats Unis dans la région. Je ne peux pas comprendre qu’on se mêle de la situation dans un autre pays. Pour moi, il y a un agenda des Etats Unis pour déstabiliser le pays. »

Autre mesure défendue par le PTB dans son programme : mettre les huissiers à la porte. « Je trouve qu’envoyer un huissier chez les gens c’est les enfoncer davantage. A quoi ça sert d’enfoncer les gens dans leur misère sociale ? Quand les factures d’énergie, d’eau augmentent de 50 à 60% comment voulez-vous qu’ils s’en sortent ? Arrêtons d’attaquer les pauvres attaquons la pauvreté. »

Quant à savoir si le PTB monterait cette fois au pouvoir s’il en avait l’occasion, Raoul Hedebouw a été très clair : « Nous sommes prêts. Mais si c’est pour continuer à faire le rond rond actuel, comme ça se passe depuis 25 ans, il ne faudra pas compter sur nous. »