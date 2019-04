Questions à la Une: peut-on arrêter de travailler à 40 ans ?

Certains y arrivent même très tôt. La veille de ses 30 ans, Marc a démissionné de son travail dans un service clientèle. Il a donc travaillé… trois ans et demi. Diplômé en traduction, il ne trouvait pas sa vocation et a donc décidé d’accepter cet emploi à Paris avec une idée derrière la tête : arrêter le plus vite possible. "Je me suis dit que j’allais ‘purger ma peine’, que j’allais prendre ce boulot, même s’il n’était pas très reluisant et qu’il ne m’attirait pas, pour profiter des avantages d’un CDI. J’ai fait deux emprunts pour acheter deux appartements que j’ai mis à louer et j’ai obtenu un logement de fonction qui me coûte 550 euros par mois au lieu de 1200."

Et si on arrêtait de travailler avant l’âge ? Selon une récente étude d’Agilitas (anciennement T-Interim), un Belge sur deux se sent mal dans son travail . Les jeunes de moins de 34 ans sont particulièrement touchés. Alors pour s’éviter une carrière pénible, certains décident d’arrêter plus tôt.

Finalement, il a même pu arrêter plus vite que prévu, grâce à une source de revenus inattendue: son blog. Depuis toujours, Marc est réputé parmi ses amis pour être l'homme des bons plans. Bons de réductions, voyages à moindre prix, sondages rémunérés...

Il a de nombreuses astuces pour gagner de l'argent, qu'il a lui-même appliquées pour en arriver là. Et quand on lui demande s'il se considère comme un radin, il admet: "Je l'ai été pendant un moment. Mais quand on est au RSA (CPAS) et qu'on gagne 400 euros par mois, on est bien obligés". Ces astuces, il a donc commencé à les partager sur son blog, Radin Malin. Rapidement, c'est le succès. Aujourd'hui, la pub présente sur son blog lui rapporte 2 à 3000 euros par mois. C'est cet argent qui lui a permis de remettre sa démission début 2019.

Fils de parents endettés, passé par plusieurs années de chômage, Marc sortirait presque d'un rêve américain. Tout le monde peut-il y arriver pour autant? "Il y a un facteur chance, mais en se renseignant bien, en ayant de la volonté, je suis la preuve qu'on peut y arriver même en venant d'un milieu modeste.", affirme Marc.

Un courant de plus en plus populaire : le frugalisme

Parmi ceux qui visent la retraite anticipée, nombreux sont ceux qui suivent les préceptes du frugalisme. Trois principes maîtres régissent leur vie : augmenter ses revenus, en prenant par exemple un deuxième travail, économiser le plus possible, et investir l’argent économisé dans l’immobilier, dans des actions… L’objectif : se constituer un capital, qui leur rapportera de plus en plus d’argent et qui, à terme, leur permettra de vivre sans avoir besoin d’un salaire, d’être "financièrement indépendant".

Vincent, 28 ans, a choisi de suivre ce chemin. Depuis un peu moins d’un an, il a découvert le frugalisme en faisant des recherches sur internet. Depuis, il a lancé un blog, Fight to Fire (Fire est l'acronyme anglais qui désigne le frugalisme), dans lequel il détaille ses méthodes personnelles pour arriver à la retraite anticipée, qu’il espère atteindre entre 40 et 45 ans. Lui a choisi la Bourse pour faire fructifier son argent. "Il faut faire travailler l’argent, explique-t-il. On n’a que 24h dans une journée, et on ne peut pas travailler pendant ces 24h. Il faut donc trouver un moyen d’activer son argent, pour qu’il travaille à notre place".