Questions à la Une : le véganisme, une nouvelle religion ?

Des chaussures en cuir d’ananas, des steaks de soja, une fashion-week vegan… Bienvenue dans le monde du véganisme. Leur objectif ? Remplacer toute trace animale par des matériaux végétaux pour cesser l’exploitation et la maltraitance animale. Les militants vegan multiplient les actions, tantôt douces, tantôt chocs, pour répandre la bonne parole. À tel point qu’on est en droit de se demander : serait-ce devenu une nouvelle religion ?

Des compromis nécessaires ?

"Aujourd’hui on a plus d’excuses pour ne pas être vegan. Chris Duflot, vendeur de saucisson fait à base de seitan, en est convaincu. Il y a des magasins physiques, en ligne… Si Dieu le veut, dans quelques années, nous serons tous vegan. Je pense que l’avenir passe par le véganisme". Selon Chris Duflot, il y a aujourd’hui beaucoup de boutiques physiques ou en ligne où chacun peut trouver des aliments sans viande, sans œufs, sans lait et sans fromage. On trouve dans les grandes enseignes entre 15 et 150 produits vegan dans les rayons. À titre d’exemple, on compte 51 produits dans la grande enseigne Delhaize contre 168 chez Bio Planet.

Erin Esgain et son compagnon font partie des "convertis". Ils sont désormais vegan et ne mangent plus rien qui provienne d’un animal. Leur fille de deux ans suit le même régime. Une maltraitance ? Pas du tout selon Erin, qui fait un parallèle… avec la religion :

Des parents qui pratiquent une religion, évidemment qu’ils vont l’inculquer à leurs enfants. Est-ce que c’est de la maltraitance ? Non. Si plus tard elle décide de manger de la viande, ça me dérangera, mais je ne vais pas pour autant l’empêcher et la rejeter.

Antispécisme : tous les animaux se valent

Ce qui pousse de nombreux vegan à faire le pas, c’est la considération qu’ils ont pour les animaux. Pour eux, tuer un animal, c’est comme tuer un homme. Il n’est pas question de se considérer supérieur à un cochon, une vache ou un poulet, tout ça parce qu’on est un humain. C’est ce qu’on appelle l’antispécisme. C’est en voyant une vidéo d’une vache séparée de son veau qu’Eric Rozen, membre de "Anonymous for the Voiceless", est passé de végétarien à vegan. "J’ai vu cette vache qui courait après le camion qui emportait son veau, j’en ai pleuré", raconte Eric.

Une valeur que ne partagent évidemment pas les éleveurs. "Sur le coup, on peut remarquer que la mère réclame son veau. Mais on a remarqué aussi quand on est éleveur et qu’on est habitué, que la mère a très vite oublié son veau, explique Hugues Falys, éleveur et porte-parole de la FUGEA. Je n’ai jamais vu une vache pleurer", rajoute-t-il.

Un militantisme choc et radical

Pour évangéliser les omnivores, le combat des vegan est tantôt pacifique, avec des actions dites de "sit-in" dans les rues de Bruxelles, où ils sensibilisent les passants en leur montrant des vidéos choquantes, tantôt plus musclé. Certaines actions ciblent ceux qui travaillent dans la filière de la viande : bouchers, producteurs… Hugues Falys, agriculteur, en est convaincu : le véganisme est une idéologie. Selon lui, tout comme une religion peut l’être, les revendications des vegan sont parfois violentes.

Certains commerçants lillois ont pu le constater: une rôtisserie et une poissonnerie ont été attaquées durant l’été 2018. Des jets de projectiles sur les vitrines, du sang sur les façades, des tags peints… Tout est fait pour heurter et faire peur aux petits commerçants. Albane Haquette, poissonnière, ne comprend pas ces actions :

On ne s’y attendait pas du tout en tant que poissonnerie. Bouchers, on savait qu’ils pouvaient être visés. Mais poissonnier, je suis tombée des nues. On peut revendiquer ses idées, mais attaquer les commerçants, je trouve ça moche.

L’industrie alimentaire s’adapte

Pendant que les militants tentent de se faire entendre, l’industrie développe le marché. Bien que les vegan ne soient qu’une minorité de la population, certaines grandes entreprises alimentaires ont fait le choix de s’adapter, après plusieurs scandales. Chez le géant industriel Unilever, on a bien senti l’intérêt de s’adapter à cette nouvelle demande. Le marché est en pleine croissance. "On croit vraiment que c’est important qu’on joue un rôle et qu’on aide les gens à changer leur régime en leur offrant des produits qui facilitent ce changement", explique Griet Demasure, responsable marketing chez Unilever.

Marketing, militantisme, nouvelle mode, ou tout simplement conviction personnelle, le changement est parfois peu aisé à réaliser, mais de plus en plus de solutions s’offrent à tout un chacun pour repenser son assiette de demain.

