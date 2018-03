Questions à la Une: changement de formule… et de studio !

Pour cette année 2018, Questions à la Une change ses habitudes : à partir de ce mercredi 7 mars, l’émission se décline sous une nouvelle formule, dans de nouveau décors.

Après avoir présenté l’émission en extérieur, puis en studio, Franck Istasse et son équipe se mettent au vert : place au fameux "Greenkey" et un studio virtuel flambant neuf ! L’émission sera enregistrée dans le même studio que Vews, mais avec un décor totalement dessiné pour l’émission. On y retrouve le bleu traditionnel de l’émission, mais le studio est désormais modifiable à l’envie : un clic par-ci, un écran apparaît, un clic par-là, l’éclairage change... Une souris et un clavier, c’est tout ce qu’il faut pour gérer ce décor virtuel.

Changement de programme

Au-delà de l’innovation visuelle, l’émission, initiée en 2005, a décidé de revoir un peu sa formule. Franck Istasse, le présentateur, et Frédéric Gersdorff, l’éditeur, restent à leur poste, toujours entourés par la même équipe, mais le contenu change quelque peu. En plus des enquêtes qui ont fait la réputation de l’émission, les questions seront désormais posées dans deux autres formats : immersions et portraits.

Comme son nom l’indique, l’immersion est une plongée : "On passe plusieurs jours dans un même endroit pour approfondir une problématique", explique Frédéric Gersdorff, éditeur de l'émission. Objectif: observer les mécaniques à l’œuvre, comprendre le fonctionnement, déceler les éventuels problèmes, discuter avec les gens… Le premier du genre sera par exemple une plongée au cœur de deux prisons belges, à Lantin et Arlon.

Pour le premier numéro, Questions à la Une fait donc exception à la règle et se plonge dans deux lieux et non un seul: "Le but ici était de plonger dans deux prisons de tailles différentes, Lantin et Arlon, pour pouvoir comparer, a expliqué Frédéric Gersdorff, qui a réalisé cette première immersion, à François Heureux dans l'émission Jour Première. La première est une grande prison, où les conditions de détention ont été jugées inhumaines et dégradantes par la Cour européenne des droits de l'homme. La seconde est une petite prison, avec huit fois moins de détenus. La direction essaye de faire en sorte que la détention soit plus humaine. Mais quoi qu'il en soit, la prison reste la prison: une majorité prend des médicaments, voire des drogues".

Après s'être plongé dans ces prisons, Frédéric Gersdorff tire un constat alarmant : "Notre système carcéral va dans le mur: les moyens des prisons sont réduits, donc il y a moins d'activités par manque d'encadrement, les détenus restent dans leur cellule, sans véritable projet de réinsertion. Ils ressortent souvent déphasés et replongent. Chez nous, on veut allouer des moyens à la construction de nouvelles prisons alors qu'en Suède, on en ferme. Leur système de peines alternatives réduit sensiblement le taux de récidive".