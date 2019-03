Quels contrôles pour nos avions ? – L'envers du décor dans 7 à la Une

Chaque jour, plus de 100.000 avions de ligne décollent et atterrissent à travers le monde, la plupart du temps, sans le moindre problème. Des statistiques qui font du trafic aérien le moyen de transport le plus sûr au monde. Mais qui contrôle ces appareils ? Et comment sont-ils entretenus ? Nous nous sommes immergés au cœur des équipes techniques de Brussels Airlines qui assurent chaque année la sécurité de plus de 9 millions de passagers.