Quand Facebook rend fou - Les jours d'après dans 7 à la Une

Facebook créé de l’addiction et divise la société. C’est le constat de Xavier Degraux, expert en nouvelles technologies et réseaux sociaux. Une addiction qui peut développer de véritables maladies mentales, à cause d’une utilisation trop intensive. Marie a fait un burn-out, provoqué par Facebook. Son médecin lui a prescrit une suppression du réseau social. Le début d’une période d’abstinence très douloureuse, mais c’est aussi, pour elle, l’opportunité d’un nouveau départ.