PTB, DéFI: mêmes combats

Le soir du 14 octobre, ne cherchez pas les noms des vainqueurs. DéFI et PTB seront forcément de ceux-là. Facile. Ces deux formations augmentent très largement leur participation, le nombre de listes et de candidats et irrémédiablement, leur nombre d’élus croîtra.

Ambitions nouvelles

La Belgique connaît pour la première fois depuis la guerre, sa plus longue période sans élections. Comment a évolué durant cette période l’opinion publique ? Les sondages d’opinion depuis 4 ans vont tous dans le même sens : en Wallonie et à Bruxelles, les trois partis traditionnels sont désavoués. Le phénomène touche beaucoup plus le PS que le MR voir le cdH mais il semble ancré. Reste à savoir si ce phénomène se confirmera dans les urnes du 14 octobre. C’est le pari de DéFI et du PTB.

La crise politique de 2017, provoquée tant par les affaires Publifin et Samusocial que par le débranchement de prise opéré par le cdH aura fait le jeu d’Olivier Maingain. Le président de DéFI fait désormais partie des personnalités politiques préférées des Wallons et ce subit coup de projecteur pourrait aider à transformer le vieux FDF bruxello-bruxellois en un DéFI francophone belge, entreprise lancée depuis 2015. En 2012, le FDF n’était présent que dans 24 communes wallonnes (avec trois sièges décrochés à Ans, Braine-l’Alleud et Sambreville). DéFI se présentera cette fois dans près de 80 communes wallonnes.

En 2012, le PTB décrochait 15 sièges en Wallonie (pour 4 en 2006), en n’étant présent que dans 13 communes. Le parti annonce cette fois se présenter dans une trentaine de localités du sud du pays, porté lui aussi par de bons sondages et une figure de proue (Raoul Hedebouw) populaire. Les résultats devraient suivre.

Si les ambitions sont nouvelles, ces partis ne sont pas neufs : le PTB existe depuis 1979, DéFI(ex-FDF) depuis 1964.

Au détriment de qui ?

Les progressions du PTB et du DéFI (voire également du PP et de La Droite) ont de quoi inquiéter les formations classiques. Si ECOLO paraît en mesure de confirmer ses relatifs bons scores de 2012, les trois formations historiques peuvent se faire du mouron. Bien entendu, les évolutions risquent d’être très différentes d’une commune à l’autre mais il se pourrait in fine que le PTB soit un souci pour le PS principalement là où DéFI risque de l’être pour le MR ou le cdH.

En Wallonie, trois communes sur quatre ont vu en 2012 émerger une majorité absolue. Les coalitions risquent à nouveau d’être limitées et à ce jeu-là, le PTB paraît bien plus isolé que DéFI.

Mais vraisemblablement, l’un et l’autre peuvent déjà mettre le champagne au frais.

