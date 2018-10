PS-PTB: l'impasse programmée

En quelque sorte, c’était écrit depuis la fondation de la IIIème Internationale (1921) : communistes et socialistes sont incapables de se mettre d’accord pour gérer. Et sans doute, encore plus en Belgique tant le communisme semble y être resté " romantique " et le socialisme gestionnaire. Il restait à chacun à trouver les arguments pour rendre l’autre responsable de l’échec.

Impasse

Encore faut-il pour qu’il y ait échec, qu’il y ait eu, de part et d’autre, une volonté d’aboutir.

Le PS accuse le PTB d’irréalisme, de mettre sur la table des mesures impayables (la construction de milliers de logements) ou de vouloir surtaxer l’activité économique. Au PTB, on dénonce le manque de transparence des socialistes, leur frilosité en matière de gouvernance (réduction de salaires, publication du patrimoine des élus) ou la soumission aux multinationales du parking. A Molenbeek ou Charleroi, les négociations auront à peine duré une semaine. A Liège et Herstal, cela va rapidement tourner court. A Mons et Frameries, le PS n’a même pas fait semblant de négocier avec le PTB. Chacun a d’ailleurs un bien autre agenda.

La guerre des gauches

Pour le PTB, l’objectif majeur reste le méga-scrutin du 24 mai prochain. Mais, comme le fait remarquer Paul Magnette, les " communistes " ne se sont pas présentés " face à la droite " mais bien dans les localités où le PS était fort, pour mordre cet électorat. On notera aussi qu’ECOLO, qui a réussi ses élections communales, cale à l’inverse dans les communes où le PTB cartonne (Liège, Charleroi, La Louvière, Herstal, Flémalle, Molenbeek, Verviers, voire Bruxelles-Ville…). Ces trois-là se disputent visiblement un même électorat et il en sera de même en mai prochain. En province de Liège et dans le Hainaut, cela risque même d’être à couteaux tirés entre ces trois formations mais le scrutin fédéral se jouera, côté francophone, dans ces deux provinces : Liège et Hainaut fournissent 33 des 48 députés fédéraux à élire en Wallonie.

Chacun joue sa carte : le PS celle du parti qui prend ses responsabilités et qui entend gouverner, quitte à ce que ce soit avec des libéraux, ECOLO, le parti soucieux des nouvelles aspirations qui peut infléchir les politiques anciennes et changer la gouvernance et enfin le PTB entend se présenter comme le courant politique qui peut changer le système actuel, qui ne compromet pas ses idées pour le pouvoir.

Maintenant que cet épisode est clos, le PTB peut rester dans l’opposition et le PS reprendre ses négociations avec d’autres partenaires…

@PhWalkowiak