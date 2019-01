PS-N-VA, la majorité "shutdown"

La campagne réchauffe-t-elle déjà les plats de 2014 ?

Les meilleurs ennemis de l’époque rejouent la même scène et comme il y a cinq ans, Charles Michel les renvoie dos-à-dos et leur impute le blocage futur du pays. Actualité US aidant, blocage institutionnel se dit à présent shutdown.

Spéculations

PS et N-VA construisent leur rhétorique électorale en érigeant l’autre en épouvantail. Ceci étant, tant Elio Di Rupo que Bart De Wever n’excluent pas de devoir un jour discuter avec l’autre : s’il n’y a pas moyen de faire autrement pour le socialiste, pour installer le confédéralisme pour le nationaliste. Autant dire qu’on est loin du compte mais, en politiques expérimentés, les deux présidents ont appris à ne pas insulter l’avenir.

De plus, l’exercice de " diabolisation " de l’autre est confortable : les deux partis ne s’affrontent pas directement dans les urnes. Chacun fait campagne dans son camp.

Et de fait, comme le souligne Charles Michel, dans ce registre, les deux formations paraissent inconciliables dans un même exécutif mais faut-il encore que ce soit le cas. Même avec de 25 à 30% de l’électorat de leur communauté respective, PS et N-VA ne sont pas incontournables.

Exister

Si Charles Michel rejoue la partition de 2014, un élément fondamental a changé : il vient de gouverner plus de quatre ans avec une N-VA qu’il rejetait avec force lors de la précédente campagne !

A la fin de l’été dernier, le MR en appelait encore à une poursuite de l’alliance avec les nationalistes. Les mauvais résultats électoraux d’octobre, le pacte sur les migrations et la réaffirmation du confédéralisme (cette scission douce du pays) viennent perturber les relations. La N-VA a planté là le gouvernement Michel, désormais aussi minoritaire que démissionnaire.

Le MR doit se trouver un plan B. Sans la N-VA. Charles Michel entend visiblement garder les clés du 16. Puisque la prolongation de l’ex-majorité a du plomb dans l’aile, puisqu’un rabibochage avec les socialistes ressemblerait trop à un aveu d’échec, place à une Jamaïcaine[1]. S’ il y a un axe en court de formation en Flandre entre libéraux et écologistes, on est loin du compte au sud du pays. A Bruxelles, ECOLO et MR se battent comme chiens et chats sur la mobilité tandis qu’en Wallonie, seule la ville de Namur peut servir d’exemple. A la province, le MR avec le cdH y a préféré DéFI. Mais surtout, les écologistes francophones ont bataillé ferme contre le gouvernement Michel, là où Groen s’en prenait bien plus aux ministres fédéraux flamands. Si une alliance avec les libéraux pourrait tenter des écologistes, une assemblée générale d’ECOLO risque bien de refuser de voir leur parti se rallier à la bannière de Charles Michel. D’où une candidature à un poste de député voire de commissaire européen ?

Mais à cette heure, tout ceci n’est sans doute que supputations…

@PhWalkowiak

[1] Allusion à un qualificatif utilisé en Allemagne pour définir une coalition entre chrétiens-démocrates (noir), libéraux (jaune) et écologistes (vert) soit les couleurs du drapeau jamaïcain.