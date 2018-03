Propos racistes et "blackface": une pièce de Hugo Claus fait polémique en Flandre

Le théâtre royal flamand KVS est depuis dix jours au cœur d’une polémique provoquée par la représentation d’une pièce de Hugo Claus sur le Congo belge. La pièce s’intitule "La vie et les oeuvres de Léopold II" et date de 1970. Quelques années plus tôt, Hugo Claus avait été nommé chevalier de l’ordre de Léopold II, une décoration qui avait suscité sa colère. Le célèbre écrivain flamand avait alors décidé de raconter aux Belges ce pan sombre de leur histoire, qu’aucune école n’enseignait encore.

Lors de sa parution, la pièce avait déjà scandalisé une partie de la population, mais pour une toute autre raison. C’est que cette satire est une critique virulente de la Belgique coloniale. On y découvre un monarque tyrannique mais aussi grotesquement infantile et caricatural. Les dialogues sont teintés d’humour à double sens, imprégné de remarques racistes assez habituelles pour l’époque illustrée.

Aujourd'hui, ce sont donc ces remarques racistes qui posent problème. Ce qui est étonnant, c’est qu’une adaptation de la pièce avait déjà été programmée par le KVS en 2003. La version du metteur en scène Raven Ruëll avait été très bien accueillie, et avait même tourné à Kinshasa, et dans le quartier de Matongé.

Mais en 2018, ça ne passe plus. Alors que le KVS avait décidé de rejouer la pièce pour les dix ans de la mort de Hugo Claus, des voix se sont levées pour dénoncer une "pseudo auto-critique de la colonisation", jouée devant "un public blanc qui rit des propos stéréotypés et dégradants". On reproche aussi à Raven Ruëll de ne pas avoir offert une place aux victimes de la colonisation, et que la seule personne de couleur présente sur scène est réduite à dire deux mots et à jouer le rôle d’une créature sexuelle.

Un "blackface" et des critiques

Enfin, cerise sur le gâteau : l’apparition d’un "blackface", un personnage dont le visage a été grimé en noir, une pratique qui rappelle la tradition de plus en plus contestée de Zwarte Piet.

Les critiques n'ont pas été évidentes à gérer pour le KVS. D’autant que le théâtre a vraiment été touché de plein fouet. Le metteur en scène kenyan Ogutu Muraya, a notamment décidé d’annuler la représentation de son spectacle qui était prévue en mars. Un coup dur pour le KVS, qui avait justement axé son programme sur le thème de la décolonisation. Si son directeur, Michael De Cock, comprend la réaction des personnes offensées, il se pose toutefois une question, qui paraît effectivement primordiale : dans quelle mesure l’art est-il encore libre ? Cette crainte d’une entrave à la créativité est également partagée par le metteur en scène de la pièce qui estime qu’on ne peut plus rien faire, si ce n’est du politiquement correcte prude et dénué d’humour.

Dans le quotidien De Tijd, Raven Ruëll dénonce : "On ne réécrit tout de même pas du Shakespeare parce que certains sujets sont devenus plus sensibles qu’avant ?" Eh bien peut-être que si… Après tout, il n’y a pas si longtemps, on a bien modifié la fin du célèbre opéra Carmen pour dénoncer la violence faite aux femmes, non?