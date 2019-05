Prison ferme pour Dragnea, le patron de la gauche en Roumanie - © DANIEL MIHAILESCU - AFP

Prison ferme pour Dragnea, le patron de la gauche en Roumanie - 28/05/2019 L'homme fort de la Roumanie et patron de la gauche Liviu Dragnea a été incarcéré hier, quelques heures après sa condamnation pour corruption par la justice roumaine contre laquelle son gouvernement bataille depuis deux ans. Dragnea, 56 ans, chef du Parti social-démocrate (PSD) au pouvoir, a été conduit à la prison de Rahova, dans la banlieue sud de Bucarest, à bord d'une voiture de police qui a été prise en chasse par un cortège de journalistes. L'élu le plus puissant de Roumanie va y exécuter une peine de trois ans et demi de prison prononcée hier par la Haute Cour de Cassation de la Roumanie, qui juge les responsables politiques en appel. La haute juridiction a confirmé le verdict prononcé en juin dernier contre le patron du PSD dans une affaire d'emplois fictifs. L'incarcération de Liviu Dragnea, au lendemain d'un cuisant revers des sociaux-démocrates aux Européennes, pourrait marquer un tournant dans la vie politique du pays, dominée depuis des mois par le bras de fer entre la gauche et l'institution judiciaire sous le regard toujours plus inquiet de Bruxelles. La Roumanie, qui occupe la présidence tournante de l'UE jusqu'en juillet, est profondément divisée entre un gouvernement de gauche très critique à l'égard de la gouvernance européenne et un président pro-européen de centre droit, Klaus Iohannis, qui briguera un deuxième mandat à la présidentielle en fin d'année. Chef d'orchestre "Jamais la Roumanie n'aura connu tant d'événements importants dans un si court délai, entre l'humiliation aux urnes des partis au pouvoir et l'incarcération de celui qui est considéré comme l'homme fort du pays", commentait hier soir le site roumain d'investigation HotNews.ro. Liviu Dragnea se rêvait Premier ministre, puis prochain chef de l'Etat, après le retour gagnant du PSD aux législatives fin 2016. Mais son ambition avait déjà été contrariée par une précédente condamnation avec sursis pour fraude électorale, qui lui avait interdit de prendre la direction du gouvernement. Il avait dû se contenter de la présidence de la Chambre des députés, assumant dans l'ombre un rôle de chef d'orchestre de la majorité. Il avait démontré son autorité en faisant chuter deux Premiers ministres en sept mois avant de faire nommer en janvier 2018 Viorica Dancila, une "marionnette parfaite", selon ses détracteurs. En deux ans, cet homme svelte à la moustache grisonnante a multiplié les largesses envers l'électorat - généralement rural et démuni - de la formation social-démocrate, héritière du parti communiste. Mais le chef du PSD s'est surtout attaché à assouplir la législation pénale et à brider le Parquet national anti-corruption, disant vouloir "mettre un terme aux abus dont ont été victimes des millions de Roumains", et combattre "l'Etat parallèle" que forment selon lui les procureurs. Pour ses adversaires, ce bras de fer avec la magistrature ne servait qu'un objectif: lui permettre de blanchir son casier judiciaire afin de réaliser ses ambitions politiques. Ces initiatives de la gauche ont fait manifester des dizaines de milliers de Roumains dans les rues depuis deux ans. En décembre dernier, l’une de nos équipes s’était rendue en Roumanie. Un pays où la corruption est très présente. A l’époque, ce qui fait l’actualité, ce sont les "Teleormanleaks". Teleorman, c’est une région roumaine, située à une centaine de kilomètres de la capitale. C’est là que se trouve la société Teldrum active dans la construction et l’entretien de différentes routes. La structure était publique, elle est devenue privée. Le problème, c’est que des millions d’euros auraient été détournés. De l’argent public roumain et des fonds européens. Avec une personne dans le viseur de la justice : Liviu Dragnea. Lui-même. Elena Dumitru est lanceuse d’alerte et travaille pour "Rise Project", une ONG qui a mené l’enquête pendant plusieurs mois. "Nous avons aujourd’hui les preuves que la construction de nouvelles routes a été surfacturée. Tout a été fait grâce à la constitution d’un groupe influent d’hommes d’affaires et d’hommes politiques qui leur permettaient d’obtenir la majorité des marchés publics. Le préjudice est énorme. Il est d’au moins 60 millions d’euros." Des révélations publiées après que les lanceurs d’alerte aient mis la main sur une valise retrouvée à quelques pas de l’entreprise : "Dans cette valise, on a retrouvé des centaines de documents, des photos, des clés USB et des noms. Dont celui que nous recherchions depuis longtemps : Liviu Dragnea.", explique Elena Dumitru. Tournant eurosceptique "Si les juges résistent aux pressions, qui sont inimaginables, je serai acquitté car je suis innocent", avait-il affirmé dimanche soir. La justice l'a condamné hier pour abus de pouvoir dans cette autre affaire, le jugeant coupable de pressions pour avoir fait embaucher fictivement deux employées locales du PSD par les services de la protection de l'enfance dans son fief de Teleorman (sud). La réforme judiciaire qu'il a engagée a valu à Bucarest de nombreux avertissements de ses partenaires européens, dont un rappel à l'ordre début mai de la Commission, qui a prévenu que la Roumanie s'exposait à des sanctions "imminentes" si elle persistait dans cette voie. M. Dragnea, qui a multiplié les discours souverainistes ces derniers mois, accuse Bruxelles d'avoir recours au "deux poids deux mesures" dans ses appréciations. Selon les analystes, l'offensive de la gauche contre le monde judiciaire et le tournant eurosceptique de leur leader expliquent le cuisant revers du PSD aux élections européennes de dimanche. La formation a encaissé un recul de quelque 13 points, à moins de 25% des suffrages, selon les résultats partiels. Le PSD a également été désavoué dimanche soir lors d'un référendum symbolique convoqué en même temps que les Européennes par le président Iohannis contre les reformes judiciaires de la gauche. La consultation a atteint le quorum requis pour être validé.