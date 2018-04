Princesses aventurières, Princes sensibles : la littérature enfantine casse les codes

Exit les gentilles princesses qui attendent sagement leur prince charmant ! Les héroïnes d'aujourd'hui veulent vivre des aventures et n'hésitent pas à envoyer valser leurs princes s'ils sont récalcitrants !

Exit aussi le prince blond aux yeux bleus ! Le prince des livres d'enfants d'aujourd'hui est black, beur ou asiatique et il n'a pas peur de pleurer et de se montrer sensible.

Et puis, de plus en plus de bouquins traitent des questions de handicaps, de familles monoparentales, homoparentales aussi...

Les livres d'aujourd'hui collent plus à la réalité!

Ces livres d'un nouveau genre répondent à une vraie demande des parents, des profs, mais aussi des enfants! Une demande pour que les histoires que l'on raconte aux plus jeunes rencontrent les problèmes qu'ils connaissent au quotidien. Aux États-Unis, de nombreux acteurs afro-américains comme Taye Diggs entre autres ont écrit des bouquins sur le sujet : des livres ou les petites filles black sont célébrées, dans lesquels on explique pourquoi elles sont différentes, comment peigner ses cheveux par exemple et être fière de porter une afro. Mais surtout pourquoi la différence est une richesse, pour elles... et pour les autres ! Malheureusement, ces livres ne sont pas encore traduit en français, mais on croise les doigts pour que des maisons d'édition franchissent le pas !

Les livres surfent aussi sur la vague féministe

Dans la littérature on découvre à présent des chaperons qui en ont marre d'être rouges, qui préfèrent être bleus... On peut lire les histoires de femmes qui ont marqué l'histoire.... Dans "la Pire des princesses" par exemple, Zélie, la princesse, se fait sauver du dragon par un Prince. Il l'emmène dans sa tour et lui offre des robes et lui dit ensuite: "Bon allez, je vais partir à l'aventure, amuses toi bien dans ta tour!".... Et qu'est ce que fait Zélie ? Et bien elle s'en va avec le dragon, vivre des aventures extraordinaires !

Il existe aussi le pire des chevaliers

C'est l'histoire d'un crapaud qui rêve de rencontrer une princesse pour qu'elle l'embrasse et qu'il devienne un beau prince, sauf qu'il n'y arrive pas, qu'il déprime, et qu'il a beau faire preuve de beaucoup de courage... rien n'y fait. Jusqu'au jour ou il rencontre la pire des princesses (toujours elle), elle va alors lui apprendre qu'il peut très bien être un super chevalier crapaud.

Enfin, il y a aussi de plus en plus de livres sur des sujets plus délicat: l'autisme, la maladie, le handicap, etc. L'idée est là aussi de coller à la réalité, et d'apprendre aux enfants qu'il faut accepter tout le monde, quel que soit son apparence, sa couleur, sa religion... Mais qu'il faut aussi, et surtout s'accepter soi même !

Et cela aussi c'est une leçon primordiale. On accepte mieux l'autre, quand on s'accepte déjà soi même !

Retrouvez les livres mentionnés, ainsi que d'autres incontournables :

"La Pire des Princesses" , "Le Pire des Chevaliers" de Anna Kemp & Sara Ogilvie, aux éditions Milan

"Mixed Me" de Taye Diggs, aux éditions Feiwel & Friends

"Le petit garçon qui aimait le rose" de Jeanne Taboni Misérazzi & Raphaëlle Laborde, aux éditions Des ronds dans l'O

"La petite casserole d'Anatole" de Isabelle Carrier, aux éditions Bilboquet