Pourquoi le Vlaams Belang reste vraiment un parti d'extrême droite

Dans le CQFD de Soir Première, Arnaud Ruyssen reçoit Benjamin Biard, docteur en sciences politiques et chercheur au CRISP et Marc Swyngedouw, professeur de sciences sociales à l’Université Catholique de Leuven. Ensemble, ils abordent la montée du Vlaams Belang, près de 18% des électeurs flamands ont voté pour le parti dimanche dernier. Le parti de Tom Van Grieken semble s’être réinventé, en tout cas c’est ce que certain pense au point de remettre en question le cordon sanitaire.

Dans un premier temps, il est important de définir ce qu'est un parti d’extrême droite. Benjamin Biard rappelle qu'il est caractérisé par trois éléments. " Le premier, c’est un inégalitarisme de fait ; c'est-à-dire que les individus dans une société ne sont pas égaux. Le deuxième, le parti tend vers un nationalisme assez fort. Enfin le troisième élément, ce sont les moyens radicaux, violents ou anti-démocratiques qui tendent vers ce nationalisme. "

Toujours selon Benjamin Biard, si l'on doit évoquer un changement dans le parti " il se situe en 2004, au moment du changement de nom, le Vlaams Blok devient le Vlaams Belang, suite à un procès pour incitation à la xénophobie. A ce moment là, les cadres principaux du parti, dont Filip Dewinter, assument clairement qu'il y a de la continuité et que le combat reste le même."

Depuis plusieurs changements se sont opérés, comme l'arrivée d'un nouveau président Tom van Grieken ainsi que des différences dans le programme, mais Benjamin Briard le répète " les bases historiques du parti sont toujours bien là. "

Marc Swyngedouw le confirme : " Le parti a changé de style, c’est clair. Par exemple, on ne parle plus du programme de 70 points du Vlaams Blok qui abordait la question migratoire. Mais même si le programme a changé, il y a une continuité entre le Vlaams Blok et le Vlaams Belang. " Et il ajoute que lorsque l'on regarde de plus près certains points du programme du Vlaams Belang "on constate des points discriminatoires, racistes. Par exemple, un point sur l'octroi de logement sociaux avec une priorité pour la population autochtone flamande.(...) Autre point, qui veut que l'Islam ne soit plus reconnu comme religion, ou encore que tous les musulmans signent une déclaration de loyauté, en affirmant l’égalité des hommes et des femmes. Bref, des points discriminants sur base de la religion plus particulièrement l'islam. Enfin il termine en expliquant que la radicalisation n’est plus dans le programme central, mais dans la traduction qu'en font les candidats locaux.

Concernant la différence de programme, Benjamin Biard explique qu'il y a deux tendances : " Celle de la nouvelle génération incarnée par le président Tom Van Grieken et celle de l’ancienne génération, incarnée notamment par Filip Dewinter. Les différences avec l'ancienne génération se situent dans la prétention à participer au pouvoir, dans l'élargissement de l'éventail du programme avec les questions socio-économiques, mais aussi dans le style plus modéré." Toutefois lorsque l'on parle d'élus plus modérés Marc Swyngedouw précise que "certains nouveaux élus ont été accusés de racisme et conservent des traits du parti historique."

Enfin à la question du cordon sanitaire, au vu des points évoqués ci-dessus Marc Swyngedouw et Benjamin Biard ne voient pas de raison de le remettre en cause.