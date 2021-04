Pourquoi ce Secrétaire d'État est-il devenu "une astronaute" dans notre JT ?

Et puis, comme on peut le voir à 1 minute 45 dans la vidéo ci-dessus, il se passe une chose étrange. Un sous-titre indique "Samantha Cristoforetti, astronaute – agence spatiale européenne". Pourtant, celui qui parle derrière son masque n’est autre que Thomas Dermine (PS), le Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique.

"L’agence spatiale européenne recrute en ce moment des astronautes et elle compte sur les Belges pour participer à ce programme et en particulier sur les femmes." Ce sujet diffusé dans le journal télévisé du 12 avril dernier commençait tout à fait normalement…

Capture d'écran du formulaire à remplir par le journaliste au moment du montage de son sujet. - © Tous droits réservés

Pour mieux comprendre le problème, je suis retourné dans la conduite du journal de 19h30 du 12 avril. La conduite, c’est une sorte de menu du JT. Tous les sujets y sont indiqués dans l’ordre, minute par minute. On y trouve aussi les textes lus par le présentateur et des indications concernant les images à afficher dans les écrans qui tapissent le studio.

Dans le cas d’un reportage au JT, c’est le plus souvent le ou la journaliste qui encode les noms et fonctions des intervenants. Il ou elle fait ça dans la salle de montage (ou dans une "info mobile", ces camionnettes qui permettent de monter directement sur le terrain) en même temps que l'écriture de sa voix off. Dès qu’il y a quelqu’un qui parle, on rajoute le nom de cet intervenant dans un petit formulaire dont je vous mets un aperçu ci-contre.

Inside vous l’expliquait déjà il y a quelques mois, le lancement des sous-titres se fait à la main, en direct depuis la régie du studio. Des "télétitreurs" se relayent au fil des jours par équipe de deux et assurent plusieurs émissions. L’un s’occupe de l’habillage plateau, c’est-à-dire des images dans les écrans, l’autre gère les sous-titres avec les noms des intervenants pendant la diffusion du reportage, les lieux des directs…

Chaque fois qu’un sous-titre est indiqué dans la conduite, le télétitreur l’envoie à l’image. "Pendant un sujet on va jouer les in et out de chaque personne interviewée, c’est-à-dire l’arrivée et le départ du sous-titre", expliquait ainsi Noémie Lannoy, télétitreuse à la RTBF, en octobre dernier.