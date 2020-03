Polémique autour de Sven Mary: l'avocat s'en sortira-t-il indemne?

Le week-end dernier, Sven Mary, avocat de renommée connu pour avoir défendu Salah Abdeslam, a tenu des propos chocs dans un entretien accordé au Laatste Nieuws. Des déclarations jugées sexistes qui n’ont pas fini de faire des vagues.

L’interview de Sven Mary est parue dans l’édition du week-end du quotidien flamand, la veille donc de la journée des droits des femmes. Et c’est justement à ce sujet qu’il était interrogé. Il a ainsi confirmé une info relayée par la Harvard Business Review, selon laquelle les hommes étaient moins enclins à recruter une jolie femme depuis l’apparition du mouvement #MeToo. Sven Mary a indiqué que son bureau n’engageait tout simplement plus de femmes. " C’est dommage ", souligne-t-il " car nombre d’entre elles sont compétentes, intelligentes et terminent leurs études ". Mais voilà, Sven Mary a eu un problème avec une stagiaire qui a prétendu qu’une mauvaise évaluation lui avait été attribuée parce qu’elle n’avait pas cédé à ses avances. " Je ne veux plus m’exposer à ce genre de risque ", a déclaré l’avocat. Et d’ajouter: " aujourd’hui, en tant qu’homme, on est vulnérable, et une telle étiquette peut nous coller à la peau ".

Vague de réactions

Les propos de Sven Mary ont suscité un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités politiques ont réagi, parmi lesquels Zuhal Demir (N-VA), la toute première ministre flamande de la Justice. Elle a rappelé à l’avocat qu’on n’était plus au Moyen-Age.

De son côté, l’avocate, Mieke Van den Broeck s’est fendue d’une lettre ouverte aubâtonnier pour dénoncer le sexisme quotidien que vivent les avocates du barreau. L’institut pour l’égalité femmes-hommes a, lui, reçu une dizaine de plaintes qui seront examinées dans le cadre de la loi anti-discrimination.

Une possibilité de condamnation ?

Au niveau interne, l’Ordre des Barreaux flamands a en tous cas indiqué qu’il ne condamnera pas les propos de Sven Mary. Selon lui, il revient au bâtonnier d’intervenir, mais il y aurait peu de chances que ce dernier le fasse suite à - je cite - " une simple petite phrase dans un journal ".

Si une plainte est toutefois renvoyée en justice, l’avocat n’est pas à l’abris d’une condamnation. En 2008, une autre affaire a en effet créé un précédent. La société flamande Feryn avait à l’époque publiquement déclaré qu’elle n’engageait pas de Marocains. La Cour de justice européenne avait estimé que la société s’était bien rendue coupable de discrimination. Le simple fait de déclarer publiquement ce genre de démarche peut donc être considéré comme une transgression à la loi.

Réaction du principal intéressé

Sven Mary, qui est tout de même l’un des plus importants avocats du pays, ne s’est évidemment pas montré très impressionné. " Qu’on me traine en justice ", a-t-il lancé, précisant qu’il n’aura aucun problème à se défendre. L’avocat a ajouté qu’il travaillait à du 250 km/h, et qu’il n’avait donc pas le temps ni l’envie de tenir compte de la susceptibilité de chacun.

Et ensuite ?

Dans la pratique, il faudra voir si à l’avenir, le bureau d’avocat de Sven Mary n’engagera effectivement que des hommes. Le problème, d’après l’expert du marché du travail, Jan Denys, c’est qu’il pourra toujours se cacher derrière l’excuse du niveau de compétence, qui reste un facteur décisif dans le recrutement d’une personne.

D’autres experts rappellent toutefois aux femmes qu’elles ont toujours la possibilité de se tourner vers un tribunal civil si elles sentent qu’elles n’ont pas été embauchées en raison de leur sexe.

L’anthropologue Sara De Mulder souligne, elle, que si Sven Mary voulait être cohérent dans sa logique, il n’accepterait plus de clientes et n’engagerait aussi plus que des hommes de ménage. Je doute que l’avocat en arrive-là. Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’affaire n’est pas terminée, et qu’on en entendra encore parler.