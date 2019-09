Pigeons a testé : le fer à repasser à 15 euros chez Kruidvat

Chaque semaine, On n’est pas des Pigeons ouvre les dépliants des magasins hard discount pour y dénicher les meilleures promotions. Dans la séquence "J'achète, j'achète pas", Sofia Cotsoglou s'inétesse à ces produits dont les prix défient toute concurrence. Après mise à l’épreuve, elle vous dit si oui ou non Pigeons achète.

La promo qui nous a fait de l'oeil cette semaine, c’est un fer à repasser sans fil pour la modique somme de 14,99 euros chez Kruidvat. Sans fil? C'est peut-être un détail pour vous mais cette option a toute son importance si on ne veut pas se prendre les mains dans le fil. Le produit semble à priorir prometteur mais on déchante vite. Impossible de fixer le socle qui permet de fournir de l'électicité au fer. Du coup, après une heure de repassage, on dénombre déjà une dizaine de chutes. Le socle surchauffe. Une fissure s’est même formée. Le fer fonctionne encore mais il est déjà abîmé. Si c’est pour payer pas cher et devoir racheter un nouveau fer à repasser dans quelques semaines, c'est non ! Verdict négatif : Pigeons n'achète pas !

