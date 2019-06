Le socialiste Paul Magnette ouvre-t-il la porte au PTB?

"Nous voulons donner toutes ses chances à une majorité de gauche en Wallonie, et nous considérons que le PTB devrait être reçu par les informateurs comme ils ont été reçus pas le Roi." Voilà ce qu’a tweeté Paul Magnette ce mardi matin après que le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw ait exprimé sur nos antennes sa déception d’avoir été mis à la porte des discussions au niveau fédéral.

►►► A lire aussi: Jeu de dupes entre Sambre et Meuse

Le Parti des Travailleurs de Belgique n’avait en effet pas été consulté par les négociateurs nommés par le Roi, ce que dénonce donc aujourd’hui Paul Magnette, l’un des deux négociateurs (aux côtés d’Elio Di Rupo) pour le Parti socialiste dans la formation d’un futur gouvernement wallon.

Le PTB était en discussion ce matin avec le PS wallon, ce qui explique peut-être la main tendue de Paul Magnette.

Il faut dire que le parti socialiste est pris en tenaille. Il ne veut pas porter l’échec potentiel de négociations avec le parti d’extrême gauche, mais doit aussi ménager sa base s’il décide de s’allier avec le MR.

"Les socialistes sont dans une position difficile", explique Emilie Van haute, politologue à l’ULB. "Il va falloir passer par l’exercice d’une discussion avec le PTB puisqu’une partie de l’électorat du PS est partie vers l’extrême gauche. La FGTB pousse aussi pour qu’ils discutent avec le PTB".

Un jeu médiatique ?

Selon la politologue, les partis joueraient en fait un jeu politique : "Ca va être difficile parce qu’ils vont essayer de rejeter la faute de l’échec des négociations sur l’autre parti. Ca s’est déroulé comme cela aux communales, là c’est le PTB qui en est sorti perdant, il voudra peut-être prendre sa revanche", explique Emilie Van Haute. Mais n’est-ce pas dommage finalement, de commencer des discussions en sachant qu’on risque de ne rien en tirer ? "Pour faire un gouvernement de coalition, il faut que tous les partis soient prêts à faire des compromis. C’est là que ca va coincer pour le PTB. Le parti mettra des conditions énormes pour éviter de rentrer dans un gouvernement", ajoute Emilie Van Haute.

Le choix du MR est incontournable ?

Pour la politologue, ces discussions servent à prouver que le parti socialiste aura tout fait pour discuter avec le PTB mais qu’ils n’ont pas le choix, qu’ils doivent donc prendre le MR comme partenaire de majorité, n’en déplaise aux militants : "Avec ou sans Ecolo, ca va être compliqué de faire autrement. On voit d’ailleurs qu’ils se calment des deux côtés. Il n’y a plus trop d’attaques du PS sur le MR et vis versa. C’est une danse en fait, on parle avec le PTB pour montrer qu’on respecte les résultats du scrutin, mais on va finalement choisir quelqu’un d’autre. Pour ne pas assumer l’échec des discussions, le PS va certainement aussi essayer de ternir l’image du PTB, en expliquant que ce n’est pas un partenaire fiable et le PTB va expliquer qu’il ne voulait pas s’allier avec un PS qui fait trop de compromis, qui veut le pouvoir à tout prix."

Paul Magnette brouille les cartes

Le Parti socialiste ferait donc semblant de discuter avec un PTB qui ferait lui semblant de vouloir mettre de l'eau dans son vin. Mais le tweet de ce matin de Paul Magnette ou encore cette phrase, ce matin à l'entrée des discussions : "J'envisage un gouvernement minoritaire avec un soutien extérieur du PTB", brouillent les cartes. Ou est-ce une tactique pour, une fois encore, ne pas assumer la responsabilité en cas d'échec des négociations, seul l'avenir nous le dira...

Les discussions entre les deux partis ont commencés à 11h ce mardi matin et se sont terminés vers 12h15. Les négociateurs se retrouveront en fin d'après-midi. Selon nos sources sur place, le PTB serait sorti peu enthousiaste de la réunion.