Paul Magnette est l'invité de Jeudi en Prime +

Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi est l’invité de Jeudi en Prime +. L’ex ministre-Président de la Wallonie s’est retranché à Charleroi. Évidemment, à l'approche du scrutin communal, Paul Magnette est en campagne, l’objectif étant de conserver son fief carolo… Mais au final, la Wallonie ne manque-t-elle pas à son ancien ministre-président? Après tout, l’élu carolo n’a toujours pas pardonné à Benoit Lutgen d’avoir débranché la prise de son gouvernement lors de l’appel du 19 juin.

Autre dossier chaud pour le bourgmestre de Charleroi : la gouvernance. Les scandales Publifin et Samusocial ont fait mal au Parti Socialiste. Selon les derniers sondages, le PS remonte la pente à quelques mois des élections communales et provinciales. Néanmoins, le PTB reste fort dans certaines grandes villes du sud du pays, notamment à Charleroi. Alors le PTB est-il une menace pour Paul Magnette? De plus, les élections régionales et fédérales ne sont pas très loin non plus. Le PS plaide pour une semaine de quatre jours de travail à l’avenir. Enfin, les fédérations wallonnes du PS vont organiser un congrès wallon, le premier depuis 27 ans ! Alors Paul Magnette, régionaliste ou pas?

