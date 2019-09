Parti(s) cherche(nt) président(s) et avenir

Reset pour la plupart des partis politiques.

Ils vont à peu près tous changer de présidence. Exceptions notables : Vlaams Belang et PTB, les grands vainqueurs du scrutin du 26 mai, ce qui n’est sans doute pas un hasard.

Passage de témoin

Les écologistes ont lancé le mouvement juste après les élections communales d’octobre 2018, quand il s’est agi de remplacer dans l’urgence Patrick Dupriez par Jean-Marc Nollet.

Sauve-qui-peut au cdH quand Benoît Lutgen décidait de prendre subitement ses invalides au Parlement Européen. En début de campagne et sans véritable débat interne, le cdH s’en remettait à la seule personnalité qui lui restait : Maxime Prévot. A charge pour lui de sauver alors ce qui pouvait l’être. On connaît la suite : de mauvais résultats électoraux, le choix de l’opposition et une énième refondation du parti.

Le passage de témoin allait se passer en deux temps chez ECOLO ; Jean-Marc Nollet entendait poursuivre la tâche tout en négociant le retour des Verts au pouvoir au sud du pays. Il peinait à dénicher une coprésidente. Le nouveau couple écologiste doit encore trouver son équilibre.

Changement de génération

Le MR vient de lancer sa procédure de remplacement. Les libéraux comptent-ils solder les années Reynders-Michel (père et fils) ? C’est un chapitre de près de 30 ans qu’il faut clore. Autant dire qu’après un mauvais scrutin, la famille libérale francophone se retrouve à la croisée des chemins et se cherche une nouvelle personnalité providentielle. Après Jean Gol, Didier Reynders, Louis et Charles Michel, la succession est lourde. Aucune figure ne fait l’unanimité. Dans un parti composé historiquement d’individualités, la tâche s’annonce compliquée et le risque de déchirement ou d’une présidence mal assise reste patent.

Lassé de jouer le " prince Charles du PS ", Paul Magnette a finalement su attendre qu’Elio Di Rupo lui ouvre la porte. Il succédera le 20 octobre à Elio Di Rupo, le patron du parti pendant 20 ans, le plus long mandat depuis la création de la fonction.

Le Carolo reprend le parti sur un paradoxe : le PS se retrouve à tous les niveaux de pouvoir déjà négociés, reste au centre des négociations fédérales alors que le parti est tombé à son plus bas niveau électoral depuis sa fondation, que la gauche non-socialiste pèse pour la première fois aussi, plus lourd que le PS et que les affaires politico-financières ne paraissent toujours pas éradiquées.

Une page se tourne… comme ce sera aussi bientôt le cas chez DéFI au CD & V, SP.A ou Open VLD voire à la N-VA où le président De Wever, en place depuis 15 ans avait annoncé que lui aussi, passerait la main.

Mais finalement, que signifient ces changements ? Si ce n’est un besoin irrésistible pour les partis de se rassurer après une défaite, face à un avenir incertain, dans une Europe où les vieux partis disparaissent et où leur existence même est remise en question.

@PhWalkowiak