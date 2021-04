Effets positifs ou négatifs des vaccins contre le coronavirus : comment doser nos journaux télévisés ?

Elle ajoute : "On a un rôle avant tout journalistique qui est d’informer de la façon la plus complète et la plus transparente possible." En témoigne la vidéo ci-dessous où, à 1 minute 30, notre journaliste fait le point sur ce que l’on sait concernant les cas de thromboses avec le vaccin AstraZeneca.

"On n’est pas là pour inciter les gens à quoi que ce soit, répond d’emblée Johanne Montay, responsable éditoriale sciences à la rédaction. Notre rôle ce n’est pas de dire : 'Go, vaccinez-vous.' On n’est pas des agents de communication des autorités sanitaires. "

" Pourquoi être si méprisants avec celles et ceux qui hésitent à se faire vacciner ? Cela me paraît légitime qu’ils se posent des questions, compte tenu de ce qu’on sait des effets pervers de certaines innovations, comme la pilule, jugées en leur temps comme 'inoffensives'", objecte Xavier.

Si vous avez regardé tous les journaux télévisés de ce mois de mars du début à la fin, vous avez passé une trentaine d’heures devant votre télévision à suivre les informations. Et combien de fois avez-vous entendu parler de la vaccination contre le Covid-19 ? Pour le savoir, ma collègue Aline Wavreille et moi, nous avons tout passé en revue du 1er au 31 mars. Et on a pris des notes.

Ce plateau date du 11 mars. Dans les jours qui suivent, la peur se répand. Et le JT s’en fait l’écho à plusieurs reprises, notamment le 16 mars lors d'un reportage dans un centre de vaccination (voir ci-dessous).

"On essaye de dire tout ce qu’on sait et même d’aller au devant, de ne jamais cacher des éléments qui concernent des effets indésirables, même des effets parfois graves", poursuit Johanne. Il faut ensuite analyser, mettre dans la balance les bénéfices et les risques du vaccin, pour apporter l'information la plus complète et la plus claire possible.

La journaliste rappelle au passage que l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) "publie de façon hypertransparente tous les effets indésirables qui ont été remarqués chez les personnes vaccinées en Belgique. S’il s’avérait qu’il y avait quelque chose de nouveau et de notable, on le publierait bien sûr également".

"Aller au-devant des doutes"

Quant à la vaccination en général, Frederic Gersdorff, directeur adjoint de l’information à la RTBF, note que "la parole a été donnée à des personnes contre. Ces personnes ont été entendues". Il souligne aussi que "la vraie difficulté c’est d’avoir des gens qui sont contre la vaccination mais qui viennent avec des arguments fondés et établis".

Pour Johanne, "la méfiance a une place et on doit l’aborder de front. On ne doit pas faire l’autruche, mais exposer les choses. Je pense que plus il y a de doute, plus il faut exposer, expliquer, aller au-devant des doutes, les rencontrer et les comprendre sans les juger".