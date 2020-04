Paiement sans contact et sans code PIN : comment savoir si votre carte est équipée de la fonction ?

"Vous pouvez payer sans contact ?", cette question, les consommatrices et les consommateurs l’entendent de plus en plus souvent lors de leur passage en caisse. Payer avec sa carte de banque sans l’introduire dans un terminal et sans devoir taper son code PIN apparaît désormais comme le moyen de paiement idéal. Même si le risque d’attraper le Covid-19 en manipulant des billets de banque est infime et qu’un lavage régulier des mains suffirait pour se débarrasser du virus, on n’est jamais trop prudent.

Si ce mode de paiement risque de devenir la norme pour les petits montants, il était encore très confidentiel avant l’arrivée dans nos vies du Covid-19. Selon la fédération du secteur financier, à peine 7% des Belges utilisaient le paiement sans contact en 2019. Mais cette proportion risque de grimper de manière exponentielle. D’autant que depuis août 2018, les commerçants ne peuvent plus réclamer de supplément lorsque le client paie par carte et ce, quel que soit le montant de la transaction.