La neige est tombée à gros flocons sur la Belgique et a semé le chaos. En tant qu’expert de la poudreuse et du blizzard, Gilles le Suisse est allé apporter son aide, à Malmedy, dans la province de Liège. Déneigement des trottoirs, conduite d’un camion d’épandage, tractopelle, etc. Gilles le Suisse a bravé le froid pour la sécurité des usagers de la route.