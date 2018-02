"On a toujours fait comme ça" (le retour)

C’est donc un peu le retour du "On a toujours fait comme çà … mais maintenant, on regrette… ça va changer. Promis !".

Les "vieilles pratiques" ont la vie dure au point que beaucoup ont oublié qu’elles existaient et que des révélations sont à nouveau indispensables pour remettre les pendules à l’heure. Depuis l’affaire des horodateurs à Liège (1990) en passant Agusta, Inusop, Dassault, Carolo, etc. jusqu’à GIAL aujourd’hui, on a l’impression de revivre grosso modo la même chose, des arrangements avec la légalité. D’ici peu, l’expression "estompement de la norme" devrait refleurir.

De rapports en commissions d’enquête

La ligne de défense demeure souvent identique : pas de véritables enrichissements personnels des mandataires, respect de la légalité même si c’est moralement peu défendable, tout le monde savait mais les pratiques ont changé et à l’avenir cela ne se reproduira plus. Promis, craché, juré.

Et c’est vrai qu’il convient de faire la part des choses et une affaire n’est pas forcément l’autre. À Liège, il s’agit plus de la privatisation larvée d’une entreprise publique ; à Bruxelles, des structures parallèles. Dans les deux cas, on retrouve toutefois l’absence de contrôles, la concentration de pouvoirs et des procédures mises en place depuis longtemps.

On promet à chaque fois des audits, des enquêtes internes ou parlementaires… Vite, vite solder le passé à bon compte pour ne pas hypothéquer l’avenir… et les résultats électoraux.

Ne pas vouloir voir

En janvier 2017, Rudi Vervoort estimait pourtant qu’une affaire Publifin était "impossible à Bruxelles" (sic) ; on connaît la suite ! Les pratiques de la Ville de Bruxelles sont anciennes. L’affaire GIAL prend sa source en 1998 avec un échevin et un bourgmestre libéral. Le Samusocial fournit certes ses conclusions mais la mise en œuvre des recommandations reste hypothétique comme pour le cas Publifin.

Mais le problème est aussi plus vaste : est-il politiquement responsable de créer des structures publiques parallèles (ASBL) pour s’affranchir des règles qui régissent justement la gestion publique ? La ville de Bruxelles n’est pas la seule à avoir recours à ce genre de pratiques mais on s’aperçoit aussi que les responsables politiques les ont laissé croître impunément.

Enfin, même si le PS a la mauvaise habitude de se retrouver en première ligne de toutes ces affaires (euphémisme), il n’était pas seul à la manœuvre et c’est sans doute l’ensemble de la classe politique qui risque de se retrouver incriminée lors des prochains scrutins.

À force de ne pas vouloir voir, de lambiner pour tenter de discrètement trouver des solutions, le monde politique francophone risque de connaître un réveil difficile en octobre prochain ou en mai 2019.

@PhWalkowiak