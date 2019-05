Olivier Chastel contre Benoit Lutgen: face-à-face entre ex-présidents de parti pour le troisième « Duel »

Après les deux premiers numéros la semaine dernière, entre Charles Michel et Jean-Marc Nollet, et entre Alda Greoli et Pierre-Yves Dermagne, ce sont Olivier Chastel et Benoit Lutgen qui vont s'enfermer dans notre cube ce lundi soir.

Tous deux sont d'anciens présidents de leur parti, et ont récemment quitté la présidence après une législature mouvementée. Il y a 5 ans, leurs partis se déchiraient lors de la formation de la suédoise de Charles Michel. Le CDH refusait d'entrer dans un gouvernement où figurait la N-VA, et laissait le MR comme seul parti francophone dans la majorité. « C'est une preuve que le CDH n'est qu'une succursale du PS », « le CDH a déserté, n'a pas voulu prendre ses responsabilités », accusait Charles Michel dans un reportage de Questions à la Une en 2015. Dans le même reportage, Benoît Lutgen trouvait « effrayant qu'on soit prêt à aller au pouvoir à n'importe quel prix, du moment qu'on a des ministres ». Le torchon brûlait intensément. Depuis, les flammes se sont quelque peu éteintes. Les deux partis se sont réconciliés, en formant notamment un nouveau gouvernement wallon en 2017, après que le CDH avait quitté l'alliance avec le PS.

Quid de l'après 26 mai? Certains dossiers rassemblent le MR et le CDH, comme l'emploi en Wallonie, mais d'autres sont plus compliqués, notamment l'épineux dossier de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles et le fameux « Pacte d'excellence » de la Ministre de l'Enseignement, la CDH Marie-Martine Schyns. Le MR ne cache pas sa volonté de poursuivre avec le CDH au niveau régional, si tant est que ce soit possible mathématiquement. Et qu'en sera-t-il au niveau fédéral? Le CDH acceptera-t-il de participer à une suédoise bis? Avec ou sans la N-VA? Récemment, Benoît Lutgen expliquait sur le plateau de nos confrères de RTL-TVI qu'il n'a pas changé d'avis à ce propos. L'ex-président du CDH ne l'envisage « pas plus aujourd'hui qu'hier ».

Autre point qui sera à l'ordre du jour: l'Europe. Olivier Chastel et Benoît Lutgen sont tous deux candidats au Parlement européen pour leur parti. Olivier Chastel emmènera la liste MR, Benoît Lutgen sera tête de liste pour le CDH. L'occasion de débattre au sujet de l'Union européenne, son avenir, et principalement d'un dossier qui a marqué ces cinq dernières années européennes et belges: la question migratoire.

Rendez-vous sur la Une ou sur Auvio vers 20h05, après le JT de 19h30, pour ce troisième numéro de « Duel ».