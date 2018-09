Nucléaire: la débâcle du politique

La Belgique face à ses maux endémiques. Incapable de voir plus loin que le bout d’une législature. Comme toutes ces réformes institutionnelles qui n’avaient de but que de régler les problèmes de l’heure et qui ont fini par rendre le pays aussi incompréhensible qu’ingérable et dysfonctionnel.

La Belgique a vendu son âme énergétique au secteur électrique dès les années 50, elle en paie le prix. Jamais aucun gouvernement n’a eu de prise sur ces entreprises privées à qui le monde politique a concédé un monopole d’état.

Marghem fautive… comme ses prédécesseurs

La ministre de l’Energie est incapable de garantir que les Belges ne devront pas s’éclairer à la bougie en novembre, après les avoir assurés du contraire il y a quelques jours.

La même ministre s’était déjà emmêlée dans ses dossiers en 2015 lors de la loi de prolongation des centrales de Doel 1et 2, avec dossiers occultés, mépris du conseil d’Etat au point de se faire recadrer le même jour par son président de parti et son chef de gouvernement. On ne reviendra pas sur la volte-face de l’accord climat torpillé par la N-VA, etc.

A sa décharge, elle a surtout hérité d’un dossier que tous ces prédécesseurs avaient bien pris le soin de laisser pourrir ou de ne pas avoir anticipé suffisamment les fermetures initialement prévues pour 2015. La loi de sortie du nucléaire voulue par Ecolo dans le premier gouvernement Verhofstadt a été promulguée le 31 janvier 2003, juste avant les élections. Depuis Fientje Moerman (VLD), Marc Verwilghen (VLD), Paul Magnette (PS) et Melchior Wathelet (CDH) se sont passé le portefeuille de l’Energie. Avec quel succès, quelle avancée ?

Politique et électrique

De plus, la Belgique étant un pays (très) compliqué, la compétence institutionnelle sur l’énergie est éclatée entre le fédéral et les trois régions : au premier, le nucléaire, aux seconds, les énergies renouvelables.

Le secteur électrique en Belgique a toujours été très puissant, le privé disposant d’un monopole de fait que leur offraient les pouvoirs publics. Après-guerre, pour éviter une nationalisation comme en France, Italie ou Grande-Bretagne, les sociétés Unerg, Intercom ou Ebes (où l’on retrouvait la Générale ou GBL notamment) ont su se concilier les bonnes grâces des partis politiques. Toutes les communes ou provinces touchaient d’importants dividendes de leurs participations dans ces sociétés. C’est aussi ce monopole de fait qui allait faire des prix de l’électricité en Belgique, l’un des plus élevés d’Europe. Avec la crise pétrolière de 1973, la Belgique basculait dans le nucléaire (le taux le plus élevé après la France). Les autorités laissaient un blanc-seing au secteur privé. Les problèmes sont apparus avec la prise de contrôle de la Générale par Suez en 1988 et ensuite par la stratégie du groupe français qui est venu perturber le compagnonnage entre le monde politique belge et son secteur électrique.

Nucléaire factice

La prolongation des centrales n’est que du temps politique acheté sur le compte des citoyens et de leur environnement pour satisfaire notamment le monde des entreprises soucieux avant tout de disposer d’une énergie à bon prix, même si la Belgique reste chère en la matière.

La sortie désormais prévue du nucléaire en 2025 est un leurre. Peu d’alternatives ont été mises en place. Sous pression de la N-VA, malgré le soutien des trois régions, le gouvernement fédéral vient de torpiller un accord Benelux ambitieux sur le climat.

La Belgique se retrouve face à ses responsabilités, celles que plusieurs gouvernements, une génération politique, n’ont pas pu ou voulu prendre.

Reste en fait une seule question : le fiasco nucléaire provoquera-il aussi un fiasco politique ? Ou remettre la bombe à retardement nucléaire au gouvernement suivant ?

@PhWalkowiak