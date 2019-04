Nos cafés meurent à petit feu – L'envers du décor dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Nos cafés meurent à petit feu - L’envers du décor dans 7 à la Une - 06/04/2019 Le secteur Horeca en Wallonie dresse un bien triste constat. En 10 ans à peine, 1000 établissements ont fermé, ce qui représente une diminution de 20% des cafés et plus de 5.000 emplois perdus. Un univers en pleine mutation, où les habitudes du passé ne font visiblement plus recette. Comment expliquer ce phénomène ? Pourquoi le Wallon boude-t-il les bistrots ? Nous nous sommes plongés dans l’envers du décor des cafés en Wallonie.