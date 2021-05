"Non, la digitalisation ne va pas tuer l’emploi" selon Clarisse Ramakers, la nouvelle directrice générale d’Agoria Wallonie

Passer du monde des classes moyennes, des indépendants, des petites entreprises, pour entrer dans un secteur industriel XXL c’est le choix qu’à fait Clarisse Ramakers, la nouvelle femme à la tête de l’organisation patronale de l’industrie technologique Agoria Wallonie. Elle était dans le marché matinal de La Première ce mercredi matin.

Auparavant active au sein de l’Union des classes moyennes, où elle était en fait la directrice du service d’études, Clarisse Ramakers a eu besoin de changement. "La crise qu’on vient de traverser a fait que je me suis posé pas mal de questions, et notamment sur le fait que je pense sincèrement que les entreprises technologiques vont permettre de relever les défis de demain. Les représenter avait donc beaucoup de sens. Et Agoria, c’est un vrai coup de cœur, dans le sens où j’aime beaucoup l’approche prospective et positive qu’il y a de se dire que le changement peut être porteur de positif et ne pas voir ça comme un monstre, et tout le travail qui a été fait, notamment sur la digitalisation, et sur le fait que non, ça n’allait pas tuer l’emploi, mais que ça allait en créer beaucoup d’autres."

Et la nouvelle directrice générale d’Agoria Wallonie a notamment une priorité, l’énergie. "Ce dont on se rend compte maintenant, c’est qu’on doit aller plus loin, mais que l’entreprise elle-même a pratiquement mis en place tous les process qui étaient utiles pour pouvoir réduire sa consommation. Et donc, maintenant, on doit travailler entre entreprises, travailler sur des communautés d’énergie et voir comment on peut s’échanger de l’énergie. Et donc, tous ces aspects-là sont vraiment à construire et ça ne sera possible que s’il y a un vrai maillage entre les entreprises et entre les autorités publiques."