Nethys : au-delà du cas Moreau

La saison 3 de Nethys, série à succès politico-juridico-financière wallo-liégeoise vient donc de commencer. La saison 1 a vu la révélation du scandale, la saison 2 l’effondrement de la maison Publifin-Nethys et la mise en cause de nombreux responsables et cette saison 3 démarre donc avec une fausse domiciliation, la perquisition d’un commissariat de police et de nouvelles révélations sur les pratiques douteuses des protagonistes.

Cela pourrait être distrayant si ce n’était finalement mortifère tant au niveau démocratique qu’économique.

Pallier la déficience du privé

La volonté initiale était bien de créer un grand opérateur public dans une région liégeoise délaissée par les investisseurs privés, comme d’autres sous-régions de vieille culture industrielle de Wallonie. A Liège, comme à Charleroi, il s’agissait de coordonner les "forces vives" subsistantes. Sans querelles partisanes. Ce fut autour du trio Van Cauwenberghe (PS)-Maystadt (PSC)-Knoops (PRL) à Charleroi comme autour des Cools (PS)-Grafé (PSC)- Gol (PRL) à Liège. On ne reviendra pas ici sur l’évolution et la chute du modèle carolo.

A Liège, d’autres ont repris le relais, avec notamment, à la manœuvre la majorité provinciale PS-MR. Grisée par les succès, la croissance, les fusions-acquisitions, un "monstre" a fini par échapper au contrôle démocratique. Des responsables politiques socialistes (beaucoup), libérales (un peu moins) et chrétiennes (un petit peu) ont laissé faire Stéphane Moreau, porté par le PS local avant d’être écarté par le parti national, encombrant héritier.

Table rase

Les révélations successives ont amené d’importantes restructurations, des mises à l’écart, des lampistes épinglés pour d’obscurs comités de secteur, des cadres décadrés et enfin une nouvelle équipe dirigeante non-liégeoise !

Objectif : mettre en place une nouvelle structure efficace et transparente et faire la lumière sur les pratiques du passé. Les liaisons dangereuses avec la sphère Fornieri ont ainsi tourné court et les dossiers judiciaires s’accumulent : au moins 7 procédures civiles et 12 pénales.

La défense de Stéphane Moreau comme de son ex-entourage, nie farouchement et utilisera tous les recours juridiques possibles. La possibilité d’un procès reste ténue. Ça, c’est pour ce qui concerne les ex-dirigeants de la nébuleuse Nethys.

Mais qu’en est-il de la responsabilité politique ? A ce stade, la volonté de faire table rase du passé, de reconstruire un outil économique performant, semble bénéficier d’une omerta autour de "ceux qui savaient et ont laissé faire", générant tous les fantasmes sur la collusion des uns et des autres là où il n’y a, peut-être, que de l’incompétence ou de l’aveuglement. Le monde politique liégeois (et wallon ?) se comporte de manière que l’opprobre politique ne dépasse pas le trio Gilles (PS)-Pire (MR)- Drion (cdH). Les fusibles confortables pour toute une génération politique liégeoise et un voile pudique sur les agissements de quelques-uns.

Le citoyen gardera alors cette méfiance envers une classe politique qui cultive l’entre-soi et craint par-dessus tout que l’actuelle opération "mains propres" à la liégeoise aille jusqu’au bout, jusqu’à ceux qui ont permis, à leur corps défendant ou pas, peu importe, l’actuel gâchis.

@PhWalkowiak